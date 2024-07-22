Суд приговорил сооснователя рунета Алексея Солдатова к двум годам колонии
72-летний Солдатов был признан виновным по ч. 1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями), санкция по которой предусматривает до четырех лет лишения свободы. Приговоры также вынесли бизнес-партнерам фигуранта – Евгению Антипову и Андрею Шкиттину.
Дело в отношении Солдатова было возбуждено в 2019 г. Изначально следствие считало, что фигуранты обманным путем передали чешскому провайдеру Reliable Communications права на IP-адреса, ранее принадлежавшие Российскому научно-исследовательскому институту развития общественных сетей. Но позже была сформулирована версия о том, что обвиняемые не получили согласия общего собрания учредителей института на сделку по передаче IP-адресов провайдеру, чем причинили существенный вред правам и интересам российского учреждения, пишет РБК.
В начале июля Бутырский районный суд Москвы приговорил бывшего главу НИИ точных приборов Анатолия Шишанова к пяти годам колонии общего режима за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Второй фигурант по делу – Олег Гомозов – был признан виновным в пособничестве в злоупотреблении полномочиями (ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 201 УКРФ) и получил четыре года колонии. Суд также в полном объеме удовлетворил иск представителя Минобороны России о компенсации материального ущерба. Обстоятельства преступлений не раскрываются.