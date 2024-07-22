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Суд приговорил сооснователя рунета Алексея Солдатова к двум годам колонии

Ведомости

Савеловский районный суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра связи и одного из основоположников рунета Алексея Солдатова к двум годам колонии общего режима по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом пишет РБК со ссылкой на его адвоката Екатерину Чупарнову.

72-летний Солдатов был признан виновным по ч. 1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями), санкция по которой предусматривает до четырех лет лишения свободы. Приговоры также вынесли бизнес-партнерам фигуранта – Евгению Антипову и Андрею Шкиттину.

Дело в отношении Солдатова было возбуждено в 2019 г. Изначально следствие считало, что фигуранты обманным путем передали чешскому провайдеру Reliable Communications права на IP-адреса, ранее принадлежавшие Российскому научно-исследовательскому институту развития общественных сетей. Но позже была сформулирована версия о том, что обвиняемые не получили согласия общего собрания учредителей института на сделку по передаче IP-адресов провайдеру, чем причинили существенный вред правам и интересам российского учреждения, пишет РБК.

В начале июля Бутырский районный суд Москвы приговорил бывшего главу НИИ точных приборов Анатолия Шишанова к пяти годам колонии общего режима за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Второй фигурант по делу – Олег Гомозов – был признан виновным в пособничестве в злоупотреблении полномочиями (ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 201 УКРФ) и получил четыре года колонии. Суд также в полном объеме удовлетворил иск представителя Минобороны России о компенсации материального ущерба. Обстоятельства преступлений не раскрываются.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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