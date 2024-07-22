Суд приговорил сооснователя рунета Алексея Солдатова к двум годам колонии

Дело в отношении Солдатова было возбуждено в 2019 г. Изначально следствие считало, что фигуранты обманным путем передали чешскому провайдеру Reliable Communications права на IP-адреса, ранее принадлежавшие Российскому научно-исследовательскому институту развития общественных сетей. Но позже была сформулирована версия о том, что обвиняемые не получили согласия общего собрания учредителей института на сделку по передаче IP-адресов провайдеру, чем причинили существенный вред правам и интересам российского учреждения, пишет РБК.