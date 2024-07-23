Росфинмониторинг включил певца Шарлота в реестр террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес находящегося в СИЗО певца Шарлота (настоящее имя – Эдуард Шарлот) в список террористов и экстремистов, следует из базы ведомства.
«Шарлот Эдуард Валерьевич, 07.02.1998 г. р., г. Самара», – указано в перечне. Обычно Росфинмониторинг также ставит знак «звездочки», если в отношении лица есть сведения о его причастности к терроризму. Возле фамилии певца такого символа нет.
В конце мая агентство «РИА Новости» со ссылкой на отца исполнителя Валерия Шарлота писало, что против артиста возбудили дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Поводом стала некая надпись в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) за авторством Шарлота.
Летом 2023 г. певец опубликовал несколько видео, в одном из которых сжег российский паспорт и заявил, что больше не считает себя гражданином России. В другом ролике он порвал портрет человека, напоминающего главу государства Владимира Путина. В ноябре – декабре 2023 г. против Шарлота было возбуждено четыре уголовных дела: два по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), по ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих) и по ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов). В СИЗО Шарлот находится с декабря.
В январе 2024 г. артист на заседании в суде попросил прощения у Путина за видеоролик, он также принес извинения всем россиянам и патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Свои поступки Шарлот объяснил влиянием проамериканской пропаганды.