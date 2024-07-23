Росфинмониторинг включил певца Шарлота в реестр террористов и экстремистов

Летом 2023 г. певец опубликовал несколько видео, в одном из которых сжег российский паспорт и заявил, что больше не считает себя гражданином России. В другом ролике он порвал портрет человека, напоминающего главу государства Владимира Путина. В ноябре – декабре 2023 г. против Шарлота было возбуждено четыре уголовных дела: два по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), по ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих) и по ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов). В СИЗО Шарлот находится с декабря.