Против певца Шарлота возбудили пятое уголовное дело
В отношении певца Шарлота (настоящее имя – Эдуард Шарлот) возбудили дело по по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его отца Валерия.
«Это новое [уголовное дело], ничем не подкрепленное, я воспринимаю это как какой-то донос», – сказал отец певца.
Собеседник «РИА Новости» отметил, что в суде было процитировано высказывание, послужившее основанием для возбуждения нового дела. В то же время защита сомневается, что слова принадлежат Шарлоту. По словам отца артиста, поводом стала надпись в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), которую «никто не видел, кроме того, кто этот донос сделал».
Это уже пятое уголовное дело, возбужденное против Шарлота. В ноябре 2023 г. в Самарской области было возбуждено три уголовных дела: два по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и одно по ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). В декабре того же года против певца возбудили дело по ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов). Летом 2023 г. Шарлот опубликовал видео, в котором сжег российский паспорт и заявил, что больше не считает себя гражданином России.
В январе 2024 г. артист на заседании в суде попросил прощения у президента РФ Владимира Путина за видеоролик, в котором исполнитель порвал портрет главы государства. Шарлот также принес извинения всем россиянам и патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Свои поступки Шарлот объяснил влиянием проамериканской пропаганды.
Шарлот находится в СИЗО с декабря 2023 г. 30 мая суд в Самаре продлил арест певца на 1 месяц и 25 дней.