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Против певца Шарлота возбудили пятое уголовное дело

Ведомости

В отношении певца Шарлота (настоящее имя – Эдуард Шарлот) возбудили дело по по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его отца Валерия.

«Это новое [уголовное дело], ничем не подкрепленное, я воспринимаю это как какой-то донос», – сказал отец певца.

Собеседник «РИА Новости» отметил, что в суде было процитировано высказывание, послужившее основанием для возбуждения нового дела. В то же время защита сомневается, что слова принадлежат Шарлоту. По словам отца артиста, поводом стала надпись в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), которую «никто не видел, кроме того, кто этот донос сделал».

Это уже пятое уголовное дело, возбужденное против Шарлота. В ноябре 2023 г. в Самарской области было возбуждено три уголовных дела: два по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и одно по ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). В декабре того же года против певца возбудили дело по ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов). Летом 2023 г. Шарлот опубликовал видео, в котором сжег российский паспорт и заявил, что больше не считает себя гражданином России.

В январе 2024 г. артист на заседании в суде попросил прощения у президента РФ Владимира Путина за видеоролик, в котором исполнитель порвал портрет главы государства. Шарлот также принес извинения всем россиянам и патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Свои поступки Шарлот объяснил влиянием проамериканской пропаганды.

Шарлот находится в СИЗО с декабря 2023 г. 30 мая суд в Самаре продлил арест певца на 1 месяц и 25 дней.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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