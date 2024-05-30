Против певца Шарлота возбудили пятое уголовное дело

Это уже пятое уголовное дело, возбужденное против Шарлота. В ноябре 2023 г. в Самарской области было возбуждено три уголовных дела: два по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и одно по ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). В декабре того же года против певца возбудили дело по ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов). Летом 2023 г. Шарлот опубликовал видео, в котором сжег российский паспорт и заявил, что больше не считает себя гражданином России.