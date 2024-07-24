В Испании осудили пенсионера за отправку в посольство Украины посылки с бомбой

Паскуаля арестовали в январе 2023 г., но в апреле он был отпущен под залог в связи с преклонным возрастом и отсутствием судимости. Суд приговорил его к 10 годам тюремного заключения за терроризм и восьми годам за изготовление взрывных устройств. Кроме того, Паскуаль должен заплатить пострадавшему Величко 1500 евро компенсации.