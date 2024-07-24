В Испании осудили пенсионера за отправку в посольство Украины посылки с бомбой
Высокий суд Испании приговорил 74-летнего госслужащего на пенсии Помпейо Гонсалеса Паскуаля к 18 годам тюрьмы за отправку шести посылок с бомбами в правительственные и дипломатические учреждения, включая посольства Украины и США. Об этом сообщает Reuters.
В конце 2022 г. Паскуаль отправил посылки с самодельной взрывчаткой на имя премьер-министра Испании Педро Санчеса, министра обороны Маргариты Роблес, посольств Украины и США в Мадриде, базы ВВС и «производителя оружия». Сотрудник службы безопасности посольства Украины Николай Величко получил легкие ранения при взрыве одной из бомб, большинство из них были обезврежены.
Паскуаля арестовали в январе 2023 г., но в апреле он был отпущен под залог в связи с преклонным возрастом и отсутствием судимости. Суд приговорил его к 10 годам тюремного заключения за терроризм и восьми годам за изготовление взрывных устройств. Кроме того, Паскуаль должен заплатить пострадавшему Величко 1500 евро компенсации.
Согласно постановлению суда, Паскуаль действовал с целью создать «большой переполох в испанском обществе», чтобы оказать давление на правительства Испании и США, а также другие институты в Испании, чтобы они прекратили поддерживать Украину в конфликте с Россией.
Испания осудила действия России на Украине, присоединилась к антироссийским санкциям и поставляет на Украину оружие. 27 мая председатель правительства Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Мадриде соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Документ подразумевает также поставки военной техники.
21 мая министр обороны Испании Маргарита Роблес заявляла о подготовке нового пакета военной помощи для Украины. Она упомянула вторую партию танков Leopard, 155-мм артиллерийские снаряды, новую партию ЗРК Patriot, системы защиты от беспилотников, а также оптико-электронных системы наблюдения и слежения. Украина должна была получить поддержку в конце июня.