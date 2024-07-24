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В Испании осудили пенсионера за отправку в посольство Украины посылки с бомбой

Ведомости

Высокий суд Испании приговорил 74-летнего госслужащего на пенсии Помпейо Гонсалеса Паскуаля к 18 годам тюрьмы за отправку шести посылок с бомбами в правительственные и дипломатические учреждения, включая посольства Украины и США. Об этом сообщает Reuters.

В конце 2022 г. Паскуаль отправил посылки с самодельной взрывчаткой на имя премьер-министра Испании Педро Санчеса, министра обороны Маргариты Роблес, посольств Украины и США в Мадриде, базы ВВС и «производителя оружия». Сотрудник службы безопасности посольства Украины Николай Величко получил легкие ранения при взрыве одной из бомб, большинство из них были обезврежены.

Паскуаля арестовали в январе 2023 г., но в апреле он был отпущен под залог в связи с преклонным возрастом и отсутствием судимости. Суд приговорил его к 10 годам тюремного заключения за терроризм и восьми годам за изготовление взрывных устройств. Кроме того, Паскуаль должен заплатить пострадавшему Величко 1500 евро компенсации.

Согласно постановлению суда, Паскуаль действовал с целью создать «большой переполох в испанском обществе», чтобы оказать давление на правительства Испании и США, а также другие институты в Испании, чтобы они прекратили поддерживать Украину в конфликте с Россией.

Испания осудила действия России на Украине, присоединилась к антироссийским санкциям и поставляет на Украину оружие. 27 мая председатель правительства Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Мадриде соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Документ подразумевает также поставки военной техники. 

21 мая министр обороны Испании Маргарита Роблес заявляла о подготовке нового пакета военной помощи для Украины. Она упомянула вторую партию танков Leopard, 155-мм артиллерийские снаряды, новую партию ЗРК Patriot, системы защиты от беспилотников, а также оптико-электронных системы наблюдения и слежения. Украина должна была получить поддержку в конце июня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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