Испания выделит Украине новый пакет военной помощи
Испания готовит новый пакет военной помощи для Украины. Об этом заявила министр обороны страны Маргарита Роблес на заседании западной контактной группы по координации поставок оружия Украине, говорится на сайте военного ведомства.
Министр упомянула вторую партию танков Leopard и подтвердила, что ВСУ получат их в конце июня. В этот же срок на Украину должны отправить 155-мм артиллерийские снаряды, новую партию ЗРК Patriot, системы защиты от беспилотников, а также оптико-электронных системы наблюдения и слежения.
Кроме того, Испания планирует подписать с Украиной двустороннее соглашение о безопасности в качестве меры поддержки Киева «в долгосрочной перспективе».
Испания осудила действия России на Украине, присоединилась к антироссийским санкциям и начала поставки оружия на Украину. 27 апреля этого года Роблес заявила, что Мадрид передаст Киеву зенитные ракеты-перехватчики большой дальности для комплексов Patriot.
В Кремле неоднократно призывали прекратить поставки западного вооружения Киеву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. По его словам, поставки западного оружия не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».