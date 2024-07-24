Госдума приняла законопроект о выплате остатков маткапитала

Законопроект об изменениях в закон об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан в ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской областях был внесен в Госдуму 5 апреля. После того как Путин предложил выплатить россиянам неизрасходованные остатки маткапитала, к документу была разработана поправка. 22 июля комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал ее.