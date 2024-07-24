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Госдума приняла законопроект о выплате остатков маткапитала

Ведомости

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, разрешающий перечисление россиянам неизрасходованных остатков материнского капитала в размере до 10 000 руб. в виде единовременной выплаты. Это предложение 8 июля выдвинул президент РФ Владимир Путин.

Законопроект об изменениях в закон об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан в ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской областях был внесен в Госдуму 5 апреля. После того как Путин предложил выплатить россиянам неизрасходованные остатки маткапитала, к документу была разработана поправка. 22 июля комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал ее.

Сейчас на счетах около 730 000 семей, согласно данным Социального фонда России, после направления средств маткапитала на разрешенные законом цели осталось еще примерно 1,5 млрд руб. Одобренная поправка разрешит выплату неистраченного остатка, если он не превышает 10 000 руб.

В случае утверждения проекта Советом Федерации и президентом закон вступит в силу сразу с момента опубликования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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