Госдума приняла законопроект о выплате остатков маткапитала
Госдума в третьем чтении приняла законопроект, разрешающий перечисление россиянам неизрасходованных остатков материнского капитала в размере до 10 000 руб. в виде единовременной выплаты. Это предложение 8 июля выдвинул президент РФ Владимир Путин.
Законопроект об изменениях в закон об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан в ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской областях был внесен в Госдуму 5 апреля. После того как Путин предложил выплатить россиянам неизрасходованные остатки маткапитала, к документу была разработана поправка. 22 июля комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал ее.
Сейчас на счетах около 730 000 семей, согласно данным Социального фонда России, после направления средств маткапитала на разрешенные законом цели осталось еще примерно 1,5 млрд руб. Одобренная поправка разрешит выплату неистраченного остатка, если он не превышает 10 000 руб.
В случае утверждения проекта Советом Федерации и президентом закон вступит в силу сразу с момента опубликования.