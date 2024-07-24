Песков: доступ к Instagram должен быть в России, но не в условиях спецоперации

Ряд социальных сетей были заблокированы в РФ после начала специальной военной операции на Украине в 2022 г. В марте того же года Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram на фоне заявления пресс-секретаря владельца соцсети Meta Platforms Энди Стоуна о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской) и Instagram.