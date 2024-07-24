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Песков: доступ к Instagram должен быть в России, но не в условиях спецоперации

Ведомости

Россия должна использовать все информресурсы для донесения своей позиции миру и следует вернуть доступ к Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), но делать это в условиях ведения спецоперации не следует. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на фестивале новых медиа в «Сенеже».

«Моя точка зрения – лучше как можно скорее возобновить доступ к Instagram, но мы живем в такое время, когда нужны ограничения», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Ряд социальных сетей были заблокированы в РФ после начала специальной военной операции на Украине в 2022 г. В марте того же года Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram на фоне заявления пресс-секретаря владельца соцсети Meta Platforms Энди Стоуна о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской) и Instagram.

Блокировка сервиса в России началась 13 марта 2022 г. с регионов Дальнего Востока. Роскомнадзор решил ограничить доступ к соцсети с полуночи 14 марта, чтобы дать пользователям Instagram время для переноса данных на другие платформы и уведомления своих подписчиков. В связи с этим россияне начали активнее использовать VPN-сервисы для обхода блокировки.

Спустя почти два года, в феврале 2024 г., «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope писали, что в Instagram в среднем хотя бы раз в день заходят 6,8 млн россиян старше 12 лет. Таким образом, среднесуточная аудитория этой площадки сократилась в 5,7 раза к февралю 2022 г. (38,4 млн человек). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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