Песков: доступ к Instagram должен быть в России, но не в условиях спецоперации
Россия должна использовать все информресурсы для донесения своей позиции миру и следует вернуть доступ к Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), но делать это в условиях ведения спецоперации не следует. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на фестивале новых медиа в «Сенеже».
«Моя точка зрения – лучше как можно скорее возобновить доступ к Instagram, но мы живем в такое время, когда нужны ограничения», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
Ряд социальных сетей были заблокированы в РФ после начала специальной военной операции на Украине в 2022 г. В марте того же года Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram на фоне заявления пресс-секретаря владельца соцсети Meta Platforms Энди Стоуна о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской) и Instagram.
Блокировка сервиса в России началась 13 марта 2022 г. с регионов Дальнего Востока. Роскомнадзор решил ограничить доступ к соцсети с полуночи 14 марта, чтобы дать пользователям Instagram время для переноса данных на другие платформы и уведомления своих подписчиков. В связи с этим россияне начали активнее использовать VPN-сервисы для обхода блокировки.
Спустя почти два года, в феврале 2024 г., «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope писали, что в Instagram в среднем хотя бы раз в день заходят 6,8 млн россиян старше 12 лет. Таким образом, среднесуточная аудитория этой площадки сократилась в 5,7 раза к февралю 2022 г. (38,4 млн человек).