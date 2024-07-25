Суд заочно арестовал соучастника обвиняемого в мошенничестве Шабутдинова

Речь идет об исполнительном директоре АНО и акционерного общества, через которых реализовались обучающие курсы. Фигурант, имя которого прокуратура не называет, обвиняется в совершении 92 эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). О том, что соучастник Шабутдинова скрылся от следствия, ведомство сообщало еще в декабре. На 11 его счетов в банках наложен арест с целью обеспечения возмещения ущерба потерпевшим.