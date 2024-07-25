Суд заочно арестовал соучастника обвиняемого в мошенничестве Шабутдинова
Таганский районный суд Москвы заочно арестовал соучастника обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере совладельца бизнес-школы «Like центр» Аяза Шабутдинова. Мужчина скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. Об этом сообщила прокуратура столицы.
Речь идет об исполнительном директоре АНО и акционерного общества, через которых реализовались обучающие курсы. Фигурант, имя которого прокуратура не называет, обвиняется в совершении 92 эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). О том, что соучастник Шабутдинова скрылся от следствия, ведомство сообщало еще в декабре. На 11 его счетов в банках наложен арест с целью обеспечения возмещения ущерба потерпевшим.
Сам Шабутдинов находится в СИЗО с 4 ноября 2023 г. Следствие полагает, что предприниматель совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе «Like центр», создавал у граждан ложное впечатление о возможности ведения бизнеса и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, что не соответствовало действительности. Суд также наложил арест на денежные средства Шабутдинова.