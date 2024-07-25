Путин поручил создать план строительства выставочного комплекса «Россия»

Международная выставка «Россия» на ВДНХ была организована по указу Путина. Она открылась в День народного единства 4 ноября 2023 г. и проработала до 8 июля. Мероприятие включало культурную, деловую и образовательную программы. Дирекция выставки сообщала, что площадку посетили более 18 млн гостей. По словам Кириенко, выставка вошла в топ-10 самых посещаемых мест мира.