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Путин поручил создать план строительства выставочного комплекса «Россия»

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить план мероприятий по строительству в Москве выставочного комплекса национального центра «Россия». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Задача была поставлена главой государства после встречи с сотрудниками и представителями экспонентов международной выставки-форума «Россия», которая состоялась 8 июля.

Создать план строительства выставочного комплекса должны администрация президента совместно со столичным правительством и АНО «Дирекция выставки достижений «Россия». Доклад об исполнении поручения необходимо представить до 1 октября. Ответственными лицами указаны первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор выставки «Россия» Наталья Виртуозова. Кабмину РФ поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с деятельностью национального центра, а также его филиалов в субъектах страны.

Международная выставка «Россия» на ВДНХ была организована по указу Путина. Она открылась в День народного единства 4 ноября 2023 г. и проработала до 8 июля. Мероприятие включало культурную, деловую и образовательную программы. Дирекция выставки сообщала, что площадку посетили более 18 млн гостей. По словам Кириенко, выставка вошла в топ-10 самых посещаемых мест мира.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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