Путин поручил создать план строительства выставочного комплекса «Россия»
Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить план мероприятий по строительству в Москве выставочного комплекса национального центра «Россия». Об этом сообщается на сайте Кремля.
Задача была поставлена главой государства после встречи с сотрудниками и представителями экспонентов международной выставки-форума «Россия», которая состоялась 8 июля.
Создать план строительства выставочного комплекса должны администрация президента совместно со столичным правительством и АНО «Дирекция выставки достижений «Россия». Доклад об исполнении поручения необходимо представить до 1 октября. Ответственными лицами указаны первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор выставки «Россия» Наталья Виртуозова. Кабмину РФ поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с деятельностью национального центра, а также его филиалов в субъектах страны.
Международная выставка «Россия» на ВДНХ была организована по указу Путина. Она открылась в День народного единства 4 ноября 2023 г. и проработала до 8 июля. Мероприятие включало культурную, деловую и образовательную программы. Дирекция выставки сообщала, что площадку посетили более 18 млн гостей. По словам Кириенко, выставка вошла в топ-10 самых посещаемых мест мира.