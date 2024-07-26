Госдума рассмотрит корректировки актов по выдворению мигрантов

23 июля депутаты Госдумы приняли закон, который предусматривает миграционный режим высылки для иностранных граждан. Правовой режим касается нелегальных мигрантов – его могут ввести как с истечением срока временного пребывания в России, так и с аннулированием разрешения на проживание, вида на жительство и с совершением преступления.