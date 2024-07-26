Госдума рассмотрит корректировки актов по выдворению мигрантов
Депутаты Госдумы на следующей неделе рассмотрят проект обращения к председателю правительства Михаилу Мишустину по вопросу корректировки актов, которые касаются выдворения мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить соответствующее обращение. Над ним будут работать зампред Ирина Яровая, а также комитеты по контролю и безопасности и противодействию коррупции.
23 июля депутаты Госдумы приняли закон, который предусматривает миграционный режим высылки для иностранных граждан. Правовой режим касается нелегальных мигрантов – его могут ввести как с истечением срока временного пребывания в России, так и с аннулированием разрешения на проживание, вида на жительство и с совершением преступления.
24 июля Следственный комитет России предложил создать единую межведомственную базу учета мигрантов. Речь идет о системе сбора и учета данных об иностранцах, миграционных потоках, в том числе по вопросам подлинности документов о владении русским языком. Помимо этого, СК предложил закрепить новое отягощающее обстоятельство в Уголовном кодексе – совершение преступления иностранным гражданином, который находится на территории России в нарушение установленного порядка.