Цивилева заявила об ускорении помощи участникам спецоперации с помощью ИИ

В начале июля в Москве открылся первый военно-социальный центр Минобороны РФ, в котором участники спецоперации в формате «единого окна» могут решить вопросы социального и медицинского обслуживания. Специалисты центра также оказывают помощь в розыске пропавших военнослужащих. Помимо этого в центре открыты отделения банков, где можно получить электронное удостоверение ветерана боевых действий.