Цивилева заявила об ускорении помощи участникам спецоперации с помощью ИИ
Для помощи участникам спецоперации и семьям погибших бойцов Фонд «Защитники Отечества» совместно с Минцифры применяет технологии искусственного интеллекта (ИИ) и в целом наращивает объем цифровизации, что позволяет оказывать помощь более оперативно и в индивидуальном порядке. Об этом заявила председатель фонда, замминистра обороны РФ Анна Цивилева.
«Внедрение цифровых технологий, технологий искусственного интеллекта в нашу работу ускоряет процессы и позволяет справиться с огромным объемом работ», – сказала Цивилева на Всероссийском цифровом форуме фонда в Грозном.
Глава Минцифры Максут Шадаев в своем докладе отметил важность фиксирования всех потребностей граждан, поскольку на основе этих данных будет формироваться индивидуальный план поддержки.
«Система позволит автоматически ставить и контролировать соответствующие задачи ведомствам. Таким образом будет обеспечено комплексное сопровождение», – сказал министр.
Среди планов фонда по цифровизации: анкетирование с целью предоставления пользователю выгрузки с положенными ему мерами поддержки, запуск сервиса консультаций и аналитической платформы, а также разработка дополнительного навыка консультирования в чат-боте «Робот Макс», который сейчас есть на «Госуслугах».
Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента России Владимира Путина в июне 2023 г. Его целью является персональное сопровождение ветеранов спецоперации и членов их семей. За все время фонд решил около 1,2 млн запросов граждан, заявили в организации.
В начале июля в Москве открылся первый военно-социальный центр Минобороны РФ, в котором участники спецоперации в формате «единого окна» могут решить вопросы социального и медицинского обслуживания. Специалисты центра также оказывают помощь в розыске пропавших военнослужащих. Помимо этого в центре открыты отделения банков, где можно получить электронное удостоверение ветерана боевых действий.