Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Цивилева заявила об ускорении помощи участникам спецоперации с помощью ИИ

Ведомости

Для помощи участникам спецоперации и семьям погибших бойцов Фонд «Защитники Отечества» совместно с Минцифры применяет технологии искусственного интеллекта (ИИ) и в целом наращивает объем цифровизации, что позволяет оказывать помощь более оперативно и в индивидуальном порядке. Об этом заявила председатель фонда, замминистра обороны РФ Анна Цивилева.

«Внедрение цифровых технологий, технологий искусственного интеллекта в нашу работу ускоряет процессы и позволяет справиться с огромным объемом работ», – сказала Цивилева на Всероссийском цифровом форуме фонда в Грозном.

Глава Минцифры Максут Шадаев в своем докладе отметил важность фиксирования всех потребностей граждан, поскольку на основе этих данных будет формироваться индивидуальный план поддержки.

«Система позволит автоматически ставить и контролировать соответствующие задачи ведомствам. Таким образом будет обеспечено комплексное сопровождение», – сказал министр.

Среди планов фонда по цифровизации: анкетирование с целью предоставления пользователю выгрузки с положенными ему мерами поддержки, запуск сервиса консультаций и аналитической платформы, а также разработка дополнительного навыка консультирования в чат-боте «Робот Макс», который сейчас есть на «Госуслугах».

Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента России Владимира Путина в июне 2023 г. Его целью является персональное сопровождение ветеранов спецоперации и членов их семей. За все время фонд решил около 1,2 млн запросов граждан, заявили в организации.

В начале июля в Москве открылся первый военно-социальный центр Минобороны РФ, в котором участники спецоперации в формате «единого окна» могут решить вопросы социального и медицинского обслуживания. Специалисты центра также оказывают помощь в розыске пропавших военнослужащих. Помимо этого в центре открыты отделения банков, где можно получить электронное удостоверение ветерана боевых действий.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных