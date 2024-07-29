Ущерб по делу экс-замминистра обороны Булгакова оценивается в 1,3 млрд рублей
Сумма ущерба по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова оценивается в 1,3 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на озвученные в ходе суда материалы дела.
«В материалах апелляционной жалобы говорится, что следствие считает, что [один из руководителей Грязинского пищевого комбината Александр] Михайленко обвиняется в поставке 9 млн пайков в ВС РФ по завышенной цене, ущерб составил 1,3 млрд руб.», – цитирует судью агентство.
Генерал армии Булгаков был арестован в конце июля в связи с расследованием уголовного дела коррупционной направленности, сообщал Следственный комитет России. По данным «РИА Новости», он якобы лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината с использованием служебного положения – в войска поставлялись некачественные индивидуальные рационы, стоимость которых была завышена.
По делу также проходят руководители комбината Александр Михаленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).
28 июля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что в уголовном деле Булгакова также фигурируют компании «Консервпаклам», «ГПК-Продтара» и «Бруно».
Булгаков занимал должность замминистра в 2008-2022 гг. По словам источника в Минобороны, его сняли осенью 2022 г. без публичного объяснения причин и перевели в группу генеральных инспекторов министерства.