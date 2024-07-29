Ущерб по делу экс-замминистра обороны Булгакова оценивается в 1,3 млрд рублей

Генерал армии Булгаков был арестован в конце июля в связи с расследованием уголовного дела коррупционной направленности, сообщал Следственный комитет России. По данным «РИА Новости», он якобы лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината с использованием служебного положения – в войска поставлялись некачественные индивидуальные рационы, стоимость которых была завышена.