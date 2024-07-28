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ТАСС узнал о еще трех компаниях в деле генерала Булгакова

Ведомости

В уголовном деле бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, который лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината, фигурируют еще три компании, они связаны с другими арестованными руководителями комбината. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах

Речь идет об организациях «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно», следователи сейчас допрашивают сотрудников всех этих компаний, сообщили агентству. 

С этими компаниями связаны трое руководителей АО «Грязинский пищевой комбинат», которое занимается производством сухих пайков и консервов для Минобороны РФ. Александр Михаленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Они отказались признать себя виновными, писал ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По информации правоохранителей, доля в ГПК принадлежит «ГПК-Продтара», изготавливающей бумажную и картонную тару. Его совладельцем является родственник Михайленко, а сам он и Смирнова являются совладельцами компании по производству мясных консервов для ГПК «КомсервПакЛам».

Родственник Михайленко также владеет компанией «Бруно», которая поставляла в ГПК упаковку, бумагу и картон. Фирма Ковалевич выпускала продукты, сейчас она ликвидирована налоговиками, указывает ТАСС.

Генерала армии Булгакова в конце июля отправили в СИЗО «Бутырка». В Следственном комитете заявили о расследовании дела коррупционной направленности. По данным «РИА Новости», Булгаков лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината с использованием служебного положения. Сообщалось, что в войска поставлялись некачественные индивидуальные рационы, а стоимость питания была завышена.

Булгаков занимал должность замминистра в 2008-2022 гг. По словам источника в Минобороны, его сняли осенью 2022 г. без публичного объяснения причин и перевели в группу генеральных инспекторов министерства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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