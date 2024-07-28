ТАСС узнал о еще трех компаниях в деле генерала Булгакова
В уголовном деле бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, который лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината, фигурируют еще три компании, они связаны с другими арестованными руководителями комбината. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах
Речь идет об организациях «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно», следователи сейчас допрашивают сотрудников всех этих компаний, сообщили агентству.
С этими компаниями связаны трое руководителей АО «Грязинский пищевой комбинат», которое занимается производством сухих пайков и консервов для Минобороны РФ. Александр Михаленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Они отказались признать себя виновными, писал ТАСС со ссылкой на материалы дела.
По информации правоохранителей, доля в ГПК принадлежит «ГПК-Продтара», изготавливающей бумажную и картонную тару. Его совладельцем является родственник Михайленко, а сам он и Смирнова являются совладельцами компании по производству мясных консервов для ГПК «КомсервПакЛам».
Родственник Михайленко также владеет компанией «Бруно», которая поставляла в ГПК упаковку, бумагу и картон. Фирма Ковалевич выпускала продукты, сейчас она ликвидирована налоговиками, указывает ТАСС.
Генерала армии Булгакова в конце июля отправили в СИЗО «Бутырка». В Следственном комитете заявили о расследовании дела коррупционной направленности. По данным «РИА Новости», Булгаков лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината с использованием служебного положения. Сообщалось, что в войска поставлялись некачественные индивидуальные рационы, а стоимость питания была завышена.
Булгаков занимал должность замминистра в 2008-2022 гг. По словам источника в Минобороны, его сняли осенью 2022 г. без публичного объяснения причин и перевели в группу генеральных инспекторов министерства.