ТАСС узнал о еще трех компаниях в деле генерала Булгакова

С этими компаниями связаны трое руководителей АО «Грязинский пищевой комбинат», которое занимается производством сухих пайков и консервов для Минобороны РФ. Александр Михаленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Они отказались признать себя виновными, писал ТАСС со ссылкой на материалы дела.