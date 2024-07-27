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На недвижимость и счета генерала Булгакова наложен арест

Ведомости

Следствие наложило обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета бывшего замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова, о задержании которого по делу о коррупции ФСБ сообщила на этой неделе. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на правоохранительные органы.

«В рамках расследования уголовного дела наложены обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета Булгакова в случае признания генерала армии виновным в коррупционном преступлении», – сказали агентству.

По данным ТАСС, по состоянию на 2019 г. Булгаков вместе с женой владел квартирой площадью 109 кв. м. В собственности его супруги также находились три земельных участка, жилой дом площадью более 620 кв. м и автомобиль Lexus RX350. 

Информация об аресте Булгакова появилась 26 июля. Его отправили в СИЗО «Бутырка». В Следственном комитете заявили о расследовании дела коррупционной направленности. По данным «РИА Новости», Булгаков лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината» с использованием служебного положения. Собеседник агентства  сообщил о создании системы, в рамках которой в войска поставлялись некачественные индивидуальные рационы, а стоимость питания была завышена.

Булгаков занимал должность замминистра в 2008-2022 гг. По словам источника в Минобороны, его сняли осенью 2022 г. без публичного объяснения причин и перевели в группу генеральных инспекторов министерства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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