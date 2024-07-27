На недвижимость и счета генерала Булгакова наложен арест
Следствие наложило обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета бывшего замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова, о задержании которого по делу о коррупции ФСБ сообщила на этой неделе. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на правоохранительные органы.
«В рамках расследования уголовного дела наложены обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета Булгакова в случае признания генерала армии виновным в коррупционном преступлении», – сказали агентству.
По данным ТАСС, по состоянию на 2019 г. Булгаков вместе с женой владел квартирой площадью 109 кв. м. В собственности его супруги также находились три земельных участка, жилой дом площадью более 620 кв. м и автомобиль Lexus RX350.
Информация об аресте Булгакова появилась 26 июля. Его отправили в СИЗО «Бутырка». В Следственном комитете заявили о расследовании дела коррупционной направленности. По данным «РИА Новости», Булгаков лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината» с использованием служебного положения. Собеседник агентства сообщил о создании системы, в рамках которой в войска поставлялись некачественные индивидуальные рационы, а стоимость питания была завышена.
Булгаков занимал должность замминистра в 2008-2022 гг. По словам источника в Минобороны, его сняли осенью 2022 г. без публичного объяснения причин и перевели в группу генеральных инспекторов министерства.