Трое фигурантов по делу экс-замминистра Булгакова не признали себя виновными
Трое руководителей АО «Грязинский пищевой комбинат» Александр Михаленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова, проходящие по делу экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова, отказались признать себя виновными в растрате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Фигуранты обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). На допросе они заявили о голословности и необоснованности доводов следствия. Себя обвиняемые считают непричастными к преступлению.
Как следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц, Михаленко, Ковалевич и Смирнова входят в совет директоров АО «Грязинский пищевой комбинат». Это предприятие было создано в 1944 г. в Липецкой области и занимается производством сухих пайков и консервов для Минобороны РФ.
Информация об аресте Булгакова появилась 26 июля. Его отправили в СИЗО «Бутырка». В Следственном комитете сообщали, что главное следственное управление СК России расследует уголовное дело коррупционной направленности. По данным «РИА Новости», Булгаков лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината» с использованием служебного положения. Собеседник агентства в контексте беседы о деле Булгакова сообщил о создании системы, в рамках которой в войска, даже в условиях проведения специальной военной операции, поставлялись некачественные индивидуальные рационы питания. Мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась. Стоимость же питания была завышена.