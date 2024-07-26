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Трое фигурантов по делу экс-замминистра Булгакова не признали себя виновными

Ведомости

Трое руководителей АО «Грязинский пищевой комбинат» Александр Михаленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова, проходящие по делу экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова, отказались признать себя виновными в растрате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Фигуранты обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). На допросе они заявили о голословности и необоснованности доводов следствия. Себя обвиняемые считают непричастными к преступлению.

Как следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц, Михаленко, Ковалевич и Смирнова входят в совет директоров АО «Грязинский пищевой комбинат». Это предприятие было создано в 1944 г. в Липецкой области и занимается производством сухих пайков и консервов для Минобороны РФ.

Информация об аресте Булгакова появилась 26 июля. Его отправили в СИЗО «Бутырка». В Следственном комитете сообщали, что главное следственное управление СК России расследует уголовное дело коррупционной направленности. По данным «РИА Новости», Булгаков лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината» с использованием служебного положения. Собеседник агентства в контексте беседы о деле Булгакова сообщил о создании системы, в рамках которой в войска, даже в условиях проведения специальной военной операции, поставлялись некачественные индивидуальные рационы питания. Мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась. Стоимость же питания была завышена.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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