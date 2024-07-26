Трое фигурантов по делу экс-замминистра Булгакова не признали себя виновными

Информация об аресте Булгакова появилась 26 июля. Его отправили в СИЗО «Бутырка». В Следственном комитете сообщали, что главное следственное управление СК России расследует уголовное дело коррупционной направленности. По данным «РИА Новости», Булгаков лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината» с использованием служебного положения. Собеседник агентства в контексте беседы о деле Булгакова сообщил о создании системы, в рамках которой в войска, даже в условиях проведения специальной военной операции, поставлялись некачественные индивидуальные рационы питания. Мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась. Стоимость же питания была завышена.