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«РИА Новости»: дело Булгакова связано с поставками в войска некачественной еды

Ведомости

Некачественные индивидуальные рационы питания поставлялись в войска по завышенной стоимости – даже в условиях специальной военной операции, рассказал «РИА Новости» источник в правоохранительных органах в контексте беседы о деле бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова.

«Была создана система, когда в войска поставлялись по завышенной стоимости некачественные индивидуальные рационы питания. Мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась», – цитирует агентство собеседника.

По данным «РИА Новости», Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат» (Липецкая область) с использованием служебного положения. Следственный комитет России возбудил дело против руководства комбината.

26 июля стало известно об аресте Булгакова. Его отправили в СИЗО «Бутырка». Главное следственное управление СК России расследует уголовное дело коррупционной направленности.

Пост замминистра обороны Булгаков занимал в 2008-2022 гг. По словам источника в Минобороны, его сняли осенью 2022 г. без публичного объяснения причин и перевели в группу генеральных инспекторов министерства. Его место досталось генерал-полковнику Михаилу Мизинцеву.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы «Ведомостей» о том, известно ли Владимиру Путину об аресте за взятки бывшего начальника тыла Вооруженных сил России Булгакова и почему это сделано спустя почти два года после снятия с поста.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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