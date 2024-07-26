«РИА Новости»: дело Булгакова связано с поставками в войска некачественной еды

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы «Ведомостей» о том, известно ли Владимиру Путину об аресте за взятки бывшего начальника тыла Вооруженных сил России Булгакова и почему это сделано спустя почти два года после снятия с поста.