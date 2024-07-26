«РИА Новости»: дело Булгакова связано с поставками в войска некачественной еды
Некачественные индивидуальные рационы питания поставлялись в войска по завышенной стоимости – даже в условиях специальной военной операции, рассказал «РИА Новости» источник в правоохранительных органах в контексте беседы о деле бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова.
«Была создана система, когда в войска поставлялись по завышенной стоимости некачественные индивидуальные рационы питания. Мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась», – цитирует агентство собеседника.
По данным «РИА Новости», Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат» (Липецкая область) с использованием служебного положения. Следственный комитет России возбудил дело против руководства комбината.
26 июля стало известно об аресте Булгакова. Его отправили в СИЗО «Бутырка». Главное следственное управление СК России расследует уголовное дело коррупционной направленности.
Пост замминистра обороны Булгаков занимал в 2008-2022 гг. По словам источника в Минобороны, его сняли осенью 2022 г. без публичного объяснения причин и перевели в группу генеральных инспекторов министерства. Его место досталось генерал-полковнику Михаилу Мизинцеву.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы «Ведомостей» о том, известно ли Владимиру Путину об аресте за взятки бывшего начальника тыла Вооруженных сил России Булгакова и почему это сделано спустя почти два года после снятия с поста.