Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о поставке МО РФ продуктов по завышенной цене

Уголовное дело в отношении фигурантов было возбуждено 18 апреля, следует из постановления на сайте суда. Они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы. 26 июля ТАСС сообщал, что обвиняемые не признают вину.