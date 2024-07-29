Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о поставке МО РФ продуктов по завышенной цене
Московский городской суд оставил под стражей руководителей Грязинского пищевого комбината Валерия Ковалевича, Эльвиру Симонову и Александра Михайленко, которые проходят по делу о поставке в Минобороны РФ продуктов питания по завышенной цене. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Уголовное дело в отношении фигурантов было возбуждено 18 апреля, следует из постановления на сайте суда. Они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы. 26 июля ТАСС сообщал, что обвиняемые не признают вину.
По данным «РИА Новости», интересы Грязинского пищевого комбината с использованием служебного положения якобы лоббировал бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгакова. Он был арестован в конце июля. Сумма ущерба из-за поставок 9 млн пайков в Вооруженные силы РФ по завышенной цене составила 1,3 млрд руб., сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на озвученные в ходе суда материалы дела.
Согласно решению Басманного суда, которое Мосгорсуд оставил без изменений, Ковалевич, Симонова и Михайленко пробудут под стражей до 18 сентября.