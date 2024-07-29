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Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о поставке МО РФ продуктов по завышенной цене

Ведомости

Московский городской суд оставил под стражей руководителей Грязинского пищевого комбината Валерия Ковалевича, Эльвиру Симонову и Александра Михайленко, которые проходят по делу о поставке в Минобороны РФ продуктов питания по завышенной цене. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Уголовное дело в отношении фигурантов было возбуждено 18 апреля, следует из постановления на сайте суда. Они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы. 26 июля ТАСС сообщал, что обвиняемые не признают вину.

По данным «РИА Новости», интересы Грязинского пищевого комбината с использованием служебного положения якобы лоббировал бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгакова. Он был арестован в конце июля. Сумма ущерба из-за поставок 9 млн пайков в Вооруженные силы РФ по завышенной цене составила 1,3 млрд руб., сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на озвученные в ходе суда материалы дела.

Согласно решению Басманного суда, которое Мосгорсуд оставил без изменений, Ковалевич, Симонова и Михайленко пробудут под стражей до 18 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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