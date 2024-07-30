Во ФСИН заявили о планах улучшить электронные браслеты

«Система пока далека от совершенства, потому что разработана более 12 лет назад, в 2012 г. Нам необходимо довести ее до современного состояния», – сказал он, ознакомившись с применением оборудования государственной информационной системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) в уголовно-исполнительной инспекции ГУ ФСИН по Москве.