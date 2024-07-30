Во ФСИН заявили о планах улучшить электронные браслеты
ФСИН России хочет усовершенствовать электронные браслеты, чтобы чаще применять домашний арест вместо заключения под стражу и ограничение свободы вместо отправки в колонию. Об этом сообщил заместитель директора ФСИН России Сергей Щербаков, передает ТАСС.
«Система пока далека от совершенства, потому что разработана более 12 лет назад, в 2012 г. Нам необходимо довести ее до современного состояния», – сказал он, ознакомившись с применением оборудования государственной информационной системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) в уголовно-исполнительной инспекции ГУ ФСИН по Москве.
По словам Щербакова, необходим «качественный скачок» в самом оборудовании. Речь идет о новых системах связи, микроэлектронных устройствах, а также системах позиционирования. Кроме того, нужно увеличить автономность работы оборудования. Щербаков назвал недопустимыми случаи, когда из-за сбоев связи или систем навигации нет возможности некоторое время получать устойчивый сигнал с устройства слежения.
Сейчас перед ФСИН стоит задача гуманизации пенитенциарной системы, пояснил он. Если увеличится число домашних арестов, то возрастет и нагрузка на сотрудников уголовно-исполнительных инспекций, поэтому большую часть рутинной работы должна взять на себя техника, считает замдиректора ФСИН.
Сергей Щербаков был назначен заместителем директора ФСИН в июле 2024 г. До этого он работал в аппарате заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. Среди прочего в его компетенции была реализация программ цифровой трансформации государства.