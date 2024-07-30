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Во ФСИН заявили о планах улучшить электронные браслеты

Ведомости

ФСИН России хочет усовершенствовать электронные браслеты, чтобы чаще применять домашний арест вместо заключения под стражу и ограничение свободы вместо отправки в колонию. Об этом сообщил заместитель директора ФСИН России Сергей Щербаков, передает ТАСС.

«Система пока далека от совершенства, потому что разработана более 12 лет назад, в 2012 г. Нам необходимо довести ее до современного состояния», – сказал он, ознакомившись с применением оборудования государственной информационной системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) в уголовно-исполнительной инспекции ГУ ФСИН по Москве.

По словам Щербакова, необходим «качественный скачок» в самом оборудовании. Речь идет о новых системах связи, микроэлектронных устройствах, а также системах позиционирования. Кроме того, нужно увеличить автономность работы оборудования. Щербаков назвал недопустимыми случаи, когда из-за сбоев связи или систем навигации нет возможности некоторое время получать устойчивый сигнал с устройства слежения.

Сейчас перед ФСИН стоит задача гуманизации пенитенциарной системы, пояснил он. Если увеличится число домашних арестов, то возрастет и нагрузка на сотрудников уголовно-исполнительных инспекций, поэтому большую часть рутинной работы должна взять на себя техника, считает замдиректора ФСИН.

Сергей Щербаков был назначен заместителем директора ФСИН в июле 2024 г. До этого он работал в аппарате заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. Среди прочего в его компетенции была реализация программ цифровой трансформации государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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