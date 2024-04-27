На развитие пенитенциарной системы потребовался еще триллион рублей

Вместе с тем из пояснительной записки следует, что для 14 УОТ в ДНР, ЛНР, республиках Адыгея, Алтай и Якутия, Краснодарском, Красноярском и Ставропольском крае, Архангельской, Курганской, Костромской, Тюменской, Херсонской и Ярославской областях до сих пор не подобраны земельные участки. В связи с этим инвестпроекты по строительству колоний в этих регионах признаны низкоэффективными. Работа по подбору земельных участков при этом продолжается, а указанные объекты включены в генеральную схему размещения учреждений уголовно-исполнительной системы, утвержденную кабмином 13 декабря 2023 г. В связи с этим Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) считает включение этих УОТ в ФЦП все-таки обоснованным.