На развитие пенитенциарной системы потребовался еще триллион рублей

На развитие пенитенциарной системы потребовался еще триллион рублейФСИН планирует включить в профильную программу строительство 29 гибридных колоний
Проект постановления правительства об увеличении финансирования на модернизацию пенитенциарной системы размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. «Ведомости» ознакомились с опубликованными документами. Общий объем финансирования федеральной целевой программы (ФЦП), таким образом, составит 1,113 трлн руб. (изначальная сумма составляла 105 млрд руб.).
Документом предусмотрено строительство новых колоний – так называемых учреждений объединенного типа (УОТ; подразумевают создание в одном месте учреждений с разными видами режимов, в том числе СИЗО), включение которых в уголовно-исполнительную систему предусмотрено поправками, предложенными Минюстом в ст. 6 «Учреждения, исполняющие наказания» закона «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ». «Ведомости» 26 февраля сообщали, что поправки поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности и в первом чтении законопроект был принят Думой 11 апреля. Строительство УОТ запланировано в 29 регионах, включая Запорожскую и Херсонскую области, Луганскую и Донецкую народные республики (в каждом субъекте по одной гибридной колонии).
Вместе с тем из пояснительной записки следует, что для 14 УОТ в ДНР, ЛНР, республиках Адыгея, Алтай и Якутия, Краснодарском, Красноярском и Ставропольском крае, Архангельской, Курганской, Костромской, Тюменской, Херсонской и Ярославской областях до сих пор не подобраны земельные участки. В связи с этим инвестпроекты по строительству колоний в этих регионах признаны низкоэффективными. Работа по подбору земельных участков при этом продолжается, а указанные объекты включены в генеральную схему размещения учреждений уголовно-исполнительной системы, утвержденную кабмином 13 декабря 2023 г. В связи с этим Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) считает включение этих УОТ в ФЦП все-таки обоснованным.
«Также сообщаем, что проектирование и строительство объектов планируется после 2028 г. и в случае отсутствия земельного участка на момент начала проектирования строительство такого объекта будет перенесено на последующие годы, а бюджетные ассигнования перераспределены между объектами», – говорится в пояснительной записке.
От чего решили отказаться?
По разным причинам (от снижения количества осужденных в колонии и ликвидации учреждения до отсутствия земельного участка для строительства) ФСИН предлагает исключить из ФЦП котельную с инженерными сетями и шлюз для пропуска транспортных средств ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Рязанской области; режимный корпус на 300 мест ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Архангельской области; очистные сооружения ФКУ КП-4 УФСИН России по Рязанской области; реконструкцию туберкулезного легочно-хирургического отделения № 2 ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Краснодарскому краю; санпропускник ФКУ ЛИУ-2 УФСИН России по Республике Тыва; овощехранилище, склад и гараж ФКУ Тюрьма ГУФСИН России по Красноярскому краю; очистные сооружения ФКУ ЛИУ-5 УФСИН России по Республике Саха (Якутия).
ФСИН предлагает исключить из ФЦП восемь объектов, по которым проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы и их оплата не осуществлялись.
Есть в списке объектов, которые также предлагают исключить из ФЦП, и такие, по которым уже были оплачены авансы и даже выполнены работы. Так, СИЗО на 528 мест в Мурманске не потребовалось, поскольку снизилось количество заключенных (были выполнены лишь работы по уточнению потребности в СИЗО). По той же причине было принято решение отказаться от строительства режимного корпуса и общежития ФКУ ЛИУ-32 ГУФСИН России по Красноярскому краю (6 млн руб. было возвращено в бюджет).
Сколько стоит день заключенного
По данным доклада Совета Европы от 2022 г., Россия тратила на содержание одного заключенного в день 2,63 евро (258 руб. по курсу на 26 апреля 2024 г.). В 2019 г. содержание одного арестованного в СИЗО Москвы в среднем обходилось бюджету в 15 511,14 руб. в месяц (517 руб. в день из расчета 30 дней в месяце), сообщал тогда руководитель общественной приемной столичного бизнес-омбудсмена Алан Гадзаонов.
Количество заключенных в российских колониях в последние годы неуклонно сокращалось. За последние 10 лет этот показатель снизился более чем в 2,5 раза до 266 000 осужденных, заявлял 5 октября 2023 г. замминистра юстиции Всеволод Вуколов. Вместе с тем большинство колоний находится в ветхом состоянии, многим учреждениям более 100 лет, говорит член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. «Они, конечно, не то что современные, они в принципе еле стоят. И поэтому можно либо серьезно реконструировать действующие колонии, либо строить новые», – сказала она «Ведомостям».
Ключевыми задачами ФЦП, по словам управляющего партнера Key Consulting Group адвоката Вадима Егулемова, являются реконструкция и строительство СИЗО, исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений, создание дополнительных рабочих мест для осужденных и т. д. «Положениями законопроекта не предполагается создание нового вида учреждений, а лишь уточняется, что исправительные колонии могут относиться к учреждениям объединенного типа при соблюдении определенных условий», – сказал Егулемов «Ведомостям».