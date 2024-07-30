Попавший в ДТП с поездом водитель «Камаза» под Волгоградом проехал на красный

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения. По последней информации администрации Волгоградской области, медицинскую помощь в Котельниковской центральной районной больнице получает 21 человек, из них 10 – дети. В тяжелом состоянии находятся три человека – двое доставлены в Волгоград, один будет проходить лечение в ЦРБ. 28 человек наблюдаются амбулаторно.