Попавший в ДТП с поездом водитель «Камаза» под Волгоградом проехал на красный
Водитель «Камаза», который попал в ДТП с пассажирским поездом под Волгоградом, проехал на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
«По предварительной информации, в 12:20 на 1 км автодороги «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск» водитель, управляя автомобилем «Камаз», выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с электровозом пассажирского поезда», – говорится в сообщении. По данным ведомства, в результате ДТП травмы получили 52 человека.
Авария на перегоне Гремячая – Котельниково произошла 29 июля. Пассажирский поезд № 491, следовавший по маршруту Казань – Адлер, столкнулся с «Камазом». Водитель автомобиля выехал на переезд близко к идущему поезду. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения. По последней информации администрации Волгоградской области, медицинскую помощь в Котельниковской центральной районной больнице получает 21 человек, из них 10 – дети. В тяжелом состоянии находятся три человека – двое доставлены в Волгоград, один будет проходить лечение в ЦРБ. 28 человек наблюдаются амбулаторно.