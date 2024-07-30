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Попавший в ДТП с поездом водитель «Камаза» под Волгоградом проехал на красный

Ведомости

Водитель «Камаза», который попал в ДТП с пассажирским поездом под Волгоградом, проехал на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

«По предварительной информации, в 12:20 на 1 км автодороги «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск» водитель, управляя автомобилем «Камаз», выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с электровозом пассажирского поезда», – говорится в сообщении. По данным ведомства, в результате ДТП травмы получили 52 человека.

Авария на перегоне Гремячая – Котельниково произошла 29 июля. Пассажирский поезд № 491, следовавший по маршруту Казань – Адлер, столкнулся с «Камазом». Водитель автомобиля выехал на переезд близко к идущему поезду. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения. По последней информации администрации Волгоградской области, медицинскую помощь в Котельниковской центральной районной больнице получает 21 человек, из них 10 – дети. В тяжелом состоянии находятся три человека – двое доставлены в Волгоград, один будет проходить лечение в ЦРБ. 28 человек наблюдаются амбулаторно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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