Бакальчук заявила о крахе своего брака задолго до сделки с Russ
Разлад в отношениях основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук и ее мужа Владислава произошел задолго до идеи объединения компании с Russ Outdoor. Об этом рассказала сама Бакальчук в интервью «Комсомольской правде».
«Такие решения не приходят за один миг или после одного какого-то события. Причина развода гораздо глубже, она лежит в плоскости наших личных отношений, и крах нашего брака начался задолго до идеи объединения с Russ», – сказала она.
По словам Бакальчук, первую серьезную трещину брак дал в ноябре 2023 г., а скандал вокруг сделки стал последней каплей. Она выразила мнение, что объединение с Russ позитивно повлияет на развитие маркетплейса. Муж же придерживается другой точки зрения, добавил Бакальчук.
Татьяна Бакальчук подала в суд иск о расторжении брака с супругом 30 июля. О разводе пары стало известно 23 июля после того, как Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь вернуть жену в семью и остановить якобы «рейдерский захват» Wildberries со стороны Russ Outdoor. Бакальчук утверждение мужа опровергла, написав: «Это не рейдерский захват. Это развод».
В июне 2024 г. Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объявили об объединении. Гендиректором объединенной группы компаний стала Бакальчук, а глава группы Russ Роберт Мирзоян – главным исполнительным директором, писали «Ведомости». Впоследствии Бакальчук подтвердила информацию, что возглавит объединенную компанию.