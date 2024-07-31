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Бакальчук заявила о крахе своего брака задолго до сделки с Russ

Ведомости

Разлад в отношениях основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук и ее мужа Владислава произошел задолго до идеи объединения компании с Russ Outdoor. Об этом рассказала сама Бакальчук в интервью «Комсомольской правде».

«Такие решения не приходят за один миг или после одного какого-то события. Причина развода гораздо глубже, она лежит в плоскости наших личных отношений, и крах нашего брака начался задолго до идеи объединения с Russ», – сказала она.

По словам Бакальчук, первую серьезную трещину брак дал в ноябре 2023 г., а скандал вокруг сделки стал последней каплей. Она выразила мнение, что объединение с Russ позитивно повлияет на развитие маркетплейса. Муж же придерживается другой точки зрения, добавил Бакальчук.

Татьяна Бакальчук подала в суд иск о расторжении брака с супругом 30 июля. О разводе пары стало известно 23 июля после того, как Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь вернуть жену в семью и остановить якобы «рейдерский захват» Wildberries со стороны Russ Outdoor. Бакальчук утверждение мужа опровергла, написав: «Это не рейдерский захват. Это развод».

В июне 2024 г. Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объявили об объединении. Гендиректором объединенной группы компаний стала Бакальчук, а глава группы Russ Роберт Мирзоян – главным исполнительным директором, писали «Ведомости». Впоследствии Бакальчук подтвердила информацию, что возглавит объединенную компанию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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