Бакальчук заявила о крахе своего брака задолго до сделки с Russ

Татьяна Бакальчук подала в суд иск о расторжении брака с супругом 30 июля. О разводе пары стало известно 23 июля после того, как Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь вернуть жену в семью и остановить якобы «рейдерский захват» Wildberries со стороны Russ Outdoor. Бакальчук утверждение мужа опровергла, написав: «Это не рейдерский захват. Это развод».