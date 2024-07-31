Более 1000 человек лишились гражданства РФ с начала 2024 года из-за преступлений

30 июля в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства за непостановку на воинский учет. Документ предлагает синхронизировать процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства РФ. Эти сведения в электронной форме должно будет предоставлять МВД России. Если же человек, получивший гражданство, не встанет на учет, то это будет основанием для прекращения этого гражданства.