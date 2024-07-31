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Более 1000 человек лишились гражданства РФ с начала 2024 года из-за преступлений

Ведомости

МВД России прекратило приобретенное гражданство России около 1000 человек с начала 2024 г. из-за их привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Более половины решений принято из-за совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В конце апреля «Ведомости» писали, что за первые шесть месяцев действия закона о гражданстве МВД России прекратило приобретенное российское гражданство 398 бывших иностранцев из-за совершенных ими преступлений.

В апреле 2023 г. президент России Владимир Путин подписал закон о гражданстве, согласно которому бывших иностранцев могут лишить приобретенного гражданства в случае дезертирства, дискредитации российской армии, добровольной сдачи в плен, преступлений против государства, нацбезопасности, терроризма и экстремизма, незаконного оборота оружия и наркотиков и др. Приобретенное гражданство РФ может быть прекращено за совершение преступлений по 64-м статьям УК, следует из документа. Закон вступил в силу 26 октября.

30 июля в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства за непостановку на воинский учет. Документ предлагает синхронизировать процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства РФ. Эти сведения в электронной форме должно будет предоставлять МВД России. Если же человек, получивший гражданство, не встанет на учет, то это будет основанием для прекращения этого гражданства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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