Более 1000 человек лишились гражданства РФ с начала 2024 года из-за преступлений
МВД России прекратило приобретенное гражданство России около 1000 человек с начала 2024 г. из-за их привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Более половины решений принято из-за совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
В конце апреля «Ведомости» писали, что за первые шесть месяцев действия закона о гражданстве МВД России прекратило приобретенное российское гражданство 398 бывших иностранцев из-за совершенных ими преступлений.
В апреле 2023 г. президент России Владимир Путин подписал закон о гражданстве, согласно которому бывших иностранцев могут лишить приобретенного гражданства в случае дезертирства, дискредитации российской армии, добровольной сдачи в плен, преступлений против государства, нацбезопасности, терроризма и экстремизма, незаконного оборота оружия и наркотиков и др. Приобретенное гражданство РФ может быть прекращено за совершение преступлений по 64-м статьям УК, следует из документа. Закон вступил в силу 26 октября.
30 июля в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства за непостановку на воинский учет. Документ предлагает синхронизировать процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства РФ. Эти сведения в электронной форме должно будет предоставлять МВД России. Если же человек, получивший гражданство, не встанет на учет, то это будет основанием для прекращения этого гражданства.