МВД за полгода прекратило приобретенное гражданство РФ почти 400 человек

В конце марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю (фракция «Справедливая Россия») Дмитрий Гусев обратился в Совет безопасности и МВД с предложением проверить законность получения российского гражданства, выданного мигрантам за последние пять лет. Гусев также предложил проверить, трудоустроены ли по факту все въехавшие в Россию с рабочими целями иностранцы. Эти меры, по его мнению, позволят сократить негативные последствия от большого числа иностранных граждан, не намеренных интегрироваться в российское общество.