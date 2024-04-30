Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

МВД за полгода прекратило приобретенное гражданство РФ почти 400 человек

Ведомости

За первые шесть месяцев действия закона о гражданстве МВД России прекратило приобретенное российское гражданство 398 бывших иностранцев из-за совершенных ими преступлений. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре министерства в ответ на запрос агентства.

«С начала реализации федерального закона <...> принято 406 решений о прекращении гражданства РФ, из них 398 решений – в связи с вступлением в силу приговоров суда о привлечении натурализованных граждан к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 24 федерального закона», – сказали агентству.

В апреле 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал новый закон о гражданстве, в котором содержатся нормы с основаниями и порядком прекращения приобретенного гражданства за ряд преступлений. Закон вступил в силу 26 октября. Согласно ч. 1 ст. 24 закона, бывших иностранцев могут лишить приобретенного гражданства в случае дезертирства, дискредитации российской армии, добровольной сдачи в плен, преступлений против государства, нацбезопасности, терроризма и экстремизма, незаконного оборота оружия и наркотиков и др. Приобретенное гражданство РФ может быть прекращено за совершение преступлений по 64-м статьям УК, следует из документа.

В конце марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю (фракция «Справедливая Россия») Дмитрий Гусев обратился в Совет безопасности и МВД с предложением проверить законность получения российского гражданства, выданного мигрантам за последние пять лет. Гусев также предложил проверить, трудоустроены ли по факту все въехавшие в Россию с рабочими целями иностранцы. Эти меры, по его мнению, позволят сократить негативные последствия от большого числа иностранных граждан, не намеренных интегрироваться в российское общество.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных