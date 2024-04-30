МВД за полгода прекратило приобретенное гражданство РФ почти 400 человек
За первые шесть месяцев действия закона о гражданстве МВД России прекратило приобретенное российское гражданство 398 бывших иностранцев из-за совершенных ими преступлений. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре министерства в ответ на запрос агентства.
«С начала реализации федерального закона <...> принято 406 решений о прекращении гражданства РФ, из них 398 решений – в связи с вступлением в силу приговоров суда о привлечении натурализованных граждан к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 24 федерального закона», – сказали агентству.
В апреле 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал новый закон о гражданстве, в котором содержатся нормы с основаниями и порядком прекращения приобретенного гражданства за ряд преступлений. Закон вступил в силу 26 октября. Согласно ч. 1 ст. 24 закона, бывших иностранцев могут лишить приобретенного гражданства в случае дезертирства, дискредитации российской армии, добровольной сдачи в плен, преступлений против государства, нацбезопасности, терроризма и экстремизма, незаконного оборота оружия и наркотиков и др. Приобретенное гражданство РФ может быть прекращено за совершение преступлений по 64-м статьям УК, следует из документа.
В конце марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю (фракция «Справедливая Россия») Дмитрий Гусев обратился в Совет безопасности и МВД с предложением проверить законность получения российского гражданства, выданного мигрантам за последние пять лет. Гусев также предложил проверить, трудоустроены ли по факту все въехавшие в Россию с рабочими целями иностранцы. Эти меры, по его мнению, позволят сократить негативные последствия от большого числа иностранных граждан, не намеренных интегрироваться в российское общество.