Сына экс-судьи приговорили к 20 годам колонии за организацию четырех убийств
Мособлсуд приговорил Николая Кондрата, сына бывшего судьи Арбитражного суда столицы Елены Кондрат, к 20 годам колонии строгого режима за организацию четырех убийств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката осужденного Марину Русакову.
Как сообщает агентство, подсудимого также приговорили к году и шести месяцам ограничения свободы после освобождения из колонии. Григорию Воскресенскому, второму подсудимому, проходящему по этому делу, назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Как утверждает следствие, он помог спрятать тело шофера за 80 000 руб. Также суд взыскал с осужденных солидарно 26 млн руб. в счет компенсации ущерба потерпевшим. Сторона защиты заявила, что обжалует приговор.
По версии следствия, Кондрат и Воскресенский организовали убийство водителя сына судьи Кирилла Игитханяна, которого задержали сотрудники ДПС с поддельным удостоверением работника СК. Кондрат, опасаясь, что это приведет к раскрытию его прочей преступной деятельности решил организовать убийство водителя. Исполнителем преступления выступил Никита Мацнев, знакомый с подсудимым. Сторона обвинения утверждала, что Кондрат планировал в 2020 г. организовать еще три покушения, в том числе на судью Арбитражного суда Москвы Елену Махалкину, связанную с работой экс-судьи Елены Кондрат, матери подсудимого. Эти преступления не были доведены до конца из-за задержания подсудимого. Дело исполнителя Мацнева рассматривалось отдельно, он заключил досудебное соглашение и осужден на восемь с половиной лет.
В августе 2023 г. «Ведомости» писали, что Елена Кондрат была приговорена к девяти годам колонии за взятки. Следствием и судом было установлено, что Кондрат располагала в силу занимаемой должности информацией о том, что ее коллега рассматривает арбитражное дело. В сентябре 2020 г. обе женщины находились в одном из московских ресторанов, где Кондрат рассказала Махалкиной о том, что к ней обратились лица, готовые передать $50 000 в случае вынесения решения о непривлечении к субсидиарной ответственности ряда физических и юридических лиц. Затем в ходе телефонных переговоров и личных встреч Кондрат убеждала коллегу принять «нужное» решение за деньги, а сама решила выступить посредником при передаче денежных средств. После чего Махалкина обратилась в правоохранительные органы, и передача взятки прошла под контролем оперативных служб.