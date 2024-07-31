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Сына экс-судьи приговорили к 20 годам колонии за организацию четырех убийств

Ведомости

Мособлсуд приговорил Николая Кондрата, сына бывшего судьи Арбитражного суда столицы Елены Кондрат, к 20 годам колонии строгого режима за организацию четырех убийств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката осужденного Марину Русакову.

Как сообщает агентство, подсудимого также приговорили к году и шести месяцам ограничения свободы после освобождения из колонии. Григорию Воскресенскому, второму подсудимому, проходящему по этому делу, назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Как утверждает следствие, он помог спрятать тело шофера за 80 000 руб. Также суд взыскал с осужденных солидарно 26 млн руб. в счет компенсации ущерба потерпевшим. Сторона защиты заявила, что обжалует приговор.

По версии следствия, Кондрат и Воскресенский организовали убийство водителя сына судьи Кирилла Игитханяна, которого задержали сотрудники ДПС с поддельным удостоверением работника СК. Кондрат, опасаясь, что это приведет к раскрытию его прочей преступной деятельности решил организовать убийство водителя. Исполнителем преступления выступил Никита Мацнев, знакомый с подсудимым. Сторона обвинения утверждала, что Кондрат планировал в 2020 г. организовать еще три покушения, в том числе на судью Арбитражного суда Москвы Елену Махалкину, связанную с работой экс-судьи Елены Кондрат, матери подсудимого. Эти преступления не были доведены до конца из-за задержания подсудимого. Дело исполнителя Мацнева рассматривалось отдельно, он заключил досудебное соглашение и осужден на восемь с половиной лет.

В августе 2023 г. «Ведомости» писали, что Елена Кондрат была приговорена к девяти годам колонии за взятки. Следствием и судом было установлено, что Кондрат располагала в силу занимаемой должности информацией о том, что ее коллега рассматривает арбитражное дело. В сентябре 2020 г. обе женщины находились в одном из московских ресторанов, где Кондрат рассказала Махалкиной о том, что к ней обратились лица, готовые передать $50 000 в случае вынесения решения о непривлечении к субсидиарной ответственности ряда физических и юридических лиц. Затем в ходе телефонных переговоров и личных встреч Кондрат убеждала коллегу принять «нужное» решение за деньги, а сама решила выступить посредником при передаче денежных средств. После чего Махалкина обратилась в правоохранительные органы, и передача взятки прошла под контролем оперативных служб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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