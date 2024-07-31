Сына экс-судьи приговорили к 20 годам колонии за организацию четырех убийств

В августе 2023 г. «Ведомости» писали, что Елена Кондрат была приговорена к девяти годам колонии за взятки. Следствием и судом было установлено, что Кондрат располагала в силу занимаемой должности информацией о том, что ее коллега рассматривает арбитражное дело. В сентябре 2020 г. обе женщины находились в одном из московских ресторанов, где Кондрат рассказала Махалкиной о том, что к ней обратились лица, готовые передать $50 000 в случае вынесения решения о непривлечении к субсидиарной ответственности ряда физических и юридических лиц. Затем в ходе телефонных переговоров и личных встреч Кондрат убеждала коллегу принять «нужное» решение за деньги, а сама решила выступить посредником при передаче денежных средств. После чего Махалкина обратилась в правоохранительные органы, и передача взятки прошла под контролем оперативных служб.