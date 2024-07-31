Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

ТАСС: умерший в СИЗО бизнесмен Котельников фигурировал в деле Булгакова

Ведомости

Бизнесмен Игорь Котельников, умерший в столичном СИЗО-4 «Медведь», фигурирует в уголовном деле коррупционной направленности бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Котельникову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ [присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере]», – говорится в документах.

Согласно материалам дела, бизнесмен мог быть связан с компаниями «Консервпаклам», «ГПК-Продтара» и «Бруно», фигурирующими в уголовном деле Булгакова. По данным следствия, бывший замминистра обороны лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината.

Котельников был задержан в июне и заключен под стражу. 13 июля стало известно о смерти бизнесмена в СИЗО из-за проблем с сердцем.

Булгаков был арестован в конце июля в связи с расследованием уголовного дела коррупционной направленности, сообщал Следственный комитет России. По делу также проходят руководители Грязинского пищевого комбината Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

28 июля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что в уголовном деле Булгакова также фигурируют компании «Консервпаклам», «ГПК-Продтара» и «Бруно».

Булгаков занимал должность замминистра в 2008-2022 гг. По словам источника в Минобороны, его сняли осенью 2022 г. без публичного объяснения причин и перевели в группу генеральных инспекторов министерства.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных