ТАСС: умерший в СИЗО бизнесмен Котельников фигурировал в деле Булгакова
Бизнесмен Игорь Котельников, умерший в столичном СИЗО-4 «Медведь», фигурирует в уголовном деле коррупционной направленности бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
«Котельникову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ [присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере]», – говорится в документах.
Согласно материалам дела, бизнесмен мог быть связан с компаниями «Консервпаклам», «ГПК-Продтара» и «Бруно», фигурирующими в уголовном деле Булгакова. По данным следствия, бывший замминистра обороны лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината.
Котельников был задержан в июне и заключен под стражу. 13 июля стало известно о смерти бизнесмена в СИЗО из-за проблем с сердцем.
Булгаков был арестован в конце июля в связи с расследованием уголовного дела коррупционной направленности, сообщал Следственный комитет России. По делу также проходят руководители Грязинского пищевого комбината Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).
28 июля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что в уголовном деле Булгакова также фигурируют компании «Консервпаклам», «ГПК-Продтара» и «Бруно».
Булгаков занимал должность замминистра в 2008-2022 гг. По словам источника в Минобороны, его сняли осенью 2022 г. без публичного объяснения причин и перевели в группу генеральных инспекторов министерства.