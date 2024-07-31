ТАСС: умерший в СИЗО бизнесмен Котельников фигурировал в деле Булгакова

Булгаков был арестован в конце июля в связи с расследованием уголовного дела коррупционной направленности, сообщал Следственный комитет России. По делу также проходят руководители Грязинского пищевого комбината Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).