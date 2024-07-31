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Комитет СФ поддержал выплату до 10 000 рублей из остатков маткапитала

Ведомости

Комитет по социальной политике Совета Федерации (СФ) поддержал и рекомендовал одобрить закон, предусматривающий выплату неизрасходованных остатков материнского капитала в размере до 10 000 руб. Изменения вносятся в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Об этом сообщает ТАСС.

В документе указано, что получатели сретификата на материнский капитал вправе получить остаток средств в виде единовременной выплаты, если он не превышает 10 000 руб.

С предложением о выдаче россиянам неизрасходованных средств материнского капитала 8 июля выступил президент РФ Владимир Путин. Позже глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что о возможности получить денежный остаток гражданам сообщат с помощью специального уведомления в комплекте с предзаполненным заявлением.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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