Комитет СФ поддержал выплату до 10 000 рублей из остатков маткапитала

С предложением о выдаче россиянам неизрасходованных средств материнского капитала 8 июля выступил президент РФ Владимир Путин. Позже глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что о возможности получить денежный остаток гражданам сообщат с помощью специального уведомления в комплекте с предзаполненным заявлением.