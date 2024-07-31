Комитет СФ поддержал выплату до 10 000 рублей из остатков маткапитала
Комитет по социальной политике Совета Федерации (СФ) поддержал и рекомендовал одобрить закон, предусматривающий выплату неизрасходованных остатков материнского капитала в размере до 10 000 руб. Изменения вносятся в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Об этом сообщает ТАСС.
В документе указано, что получатели сретификата на материнский капитал вправе получить остаток средств в виде единовременной выплаты, если он не превышает 10 000 руб.
С предложением о выдаче россиянам неизрасходованных средств материнского капитала 8 июля выступил президент РФ Владимир Путин. Позже глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что о возможности получить денежный остаток гражданам сообщат с помощью специального уведомления в комплекте с предзаполненным заявлением.