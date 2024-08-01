Руководитель «Военторга» задержан по делу о мошенничестве
Руководитель «Военторга» и бенефициар подконтрольных организаций задержаны по делу о мошенничестве, им предъявлены обвинения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По версии следствия, в 2019 г. руководитель и сотрудники «Военторга» совместно с другими соучастниками вступили в сговор в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и др. МВД не уточняет имя задержанного руководителя «Военторга». Согласно данным на сайте компании, им является Владимир Павлов.
Они заключили госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на 625 млн руб. С 2019 по декабрь 2022 г. соучастники купили продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был предприниматель из Северной Осетии. После этого фигуранты реализовали ее Минобороны по завышенной цене. Стоимость товаров была увеличена на сумму более 400 млн руб. В результате военному ведомству и бюджету РФ был причинен ущерб в особо крупном размере, отметила Волк.
В жилищах руководства и сотрудников Минобороны, а также офисах «Военторга» и ряда других компаний прошли обыски. Следователи изъяли документы, электронные носители информации, телефоны и др., а также допросили более 30 свидетелей.
В конце июля был арестован бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков по уголовному делу коррупционной направленности. По данным «РИА Новости», он якобы лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината с использованием служебного положения – в войска поставлялись некачественные индивидуальные рационы, стоимость которых была завышена. ТАСС писал, что сумма ущерба оценивается в 1,3 млрд руб. По информации агентства, в деле Булгакова также фигурируют компании «Консервпаклам», «ГПК-Продтара» и «Бруно».