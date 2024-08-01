Руководитель «Военторга» задержан по делу о мошенничестве

Они заключили госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на 625 млн руб. С 2019 по декабрь 2022 г. соучастники купили продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был предприниматель из Северной Осетии. После этого фигуранты реализовали ее Минобороны по завышенной цене. Стоимость товаров была увеличена на сумму более 400 млн руб. В результате военному ведомству и бюджету РФ был причинен ущерб в особо крупном размере, отметила Волк.