Под завалами дома в Нижнем Тагиле могут оставаться 16 человек
В результате обрушения двух подъездов дома в Нижнем Тагиле под завалами могут быть заблокированы 16 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Сотрудники МЧС продолжают вести поисковые работы и разбирать завалы. В работах задействованы более 450 специалистов и 75 единиц техники.
По факту обрушения подъездов Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).