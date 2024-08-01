Под завалами дома в Нижнем Тагиле могут оставаться 16 человек

Обрушение двух подъездов произошло утром 1 августа. По информации МЧС России, причиной мог стать взрыв газового баллона. В результате происшествия погиб один человек, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Пострадали 12 человек, из них 6 детей.