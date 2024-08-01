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Под завалами дома в Нижнем Тагиле могут оставаться 16 человек

Ведомости

В результате обрушения двух подъездов дома в Нижнем Тагиле под завалами могут быть заблокированы 16 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Обрушение двух подъездов произошло утром 1 августа. По информации МЧС России, причиной мог стать взрыв газового баллона. В результате происшествия погиб один человек, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Пострадали 12 человек, из них 6 детей.

Сотрудники МЧС продолжают вести поисковые работы и разбирать завалы. В работах задействованы более 450 специалистов и 75 единиц техники.

По факту обрушения подъездов Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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