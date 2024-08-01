Один человек погиб при частичном обрушении многоэтажки в Нижнем Тагиле

При этом в СК по Свердловской области не подтвердили информацию о погибшем, уточняет ТАСС. По данным МЧС России, пострадали 10 человек, включая пятерых детей. Из-под завалов спасены как минимум пять жильцов дома. На месте работают 170 специалистов и 45 единиц техники.