Один человек погиб при частичном обрушении многоэтажки в Нижнем Тагиле
При частичном обрушении многоэтажного дома в Нижнем Тагиле погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
«Предварительно, при обрушении жилого дома погиб один человек, еще восемь находятся под завалами», – сказал собеседник агентства.
По состоянию на 15:00 (13:00 мск) было госпитализировано четыре человека, сообщил минздрав Свердловской области. Состояние двоих 11-летних детей оценивается как средней степени тяжести.
В Нижний Тагил также прибыл губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В ближайшее время он проведет заседание комиссии по ликвидации ЧС.
1 августа в Дзержинском районе Нижнего Тагила обрушился подъезд жилого пятиэтажного дома 1974 г. постройки, позже произошло повторное обрушение еще одного подъезда. По информации регионального МЧС, в доме произошел взрыв газовоздушной смеси, обошлось без возгорания. СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).