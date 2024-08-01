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Один человек погиб при частичном обрушении многоэтажки в Нижнем Тагиле

Ведомости

При частичном обрушении многоэтажного дома в Нижнем Тагиле погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Предварительно, при обрушении жилого дома погиб один человек, еще восемь находятся под завалами», – сказал собеседник агентства.

При этом в СК по Свердловской области не подтвердили информацию о погибшем, уточняет ТАСС. По данным МЧС России, пострадали 10 человек, включая пятерых детей. Из-под завалов спасены как минимум пять жильцов дома. На месте работают 170 специалистов и 45 единиц техники.

По состоянию на 15:00 (13:00 мск) было госпитализировано четыре человека, сообщил минздрав Свердловской области. Состояние двоих 11-летних детей оценивается как средней степени тяжести.  

В Нижний Тагил также прибыл губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В ближайшее время он проведет заседание комиссии по ликвидации ЧС.

1 августа в Дзержинском районе Нижнего Тагила обрушился подъезд жилого пятиэтажного дома 1974 г. постройки, позже произошло повторное обрушение еще одного подъезда. По информации регионального МЧС, в доме произошел взрыв газовоздушной смеси, обошлось без возгорания. СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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