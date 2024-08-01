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В Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажки: что известно

На территории Дзержинского района города введен режим ЧС
Екатерина Щербинина
РИА Новости

В Дзержинском районе Нижнего Тагила обрушился подъезд жилого пятиэтажного дома 1974 г. постройки, позже произошло повторное обрушение еще одного подъезда. По последним данным, пострадали восемь человек, в том числе четверо детей. Поиски остальных пострадавших еще продолжаются. В Дзержинском районе был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщает глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Что произошло

Сообщение о происшествии на улице Сибирской поступило в экстренные службы утром 1 августа. Прибывшие на место сотрудники МЧС России обнаружили обрушившийся подъезд пятиэтажного жилого дома. Позже произошло повторное частичное обрушение второго подъезда. По данным МЧС, причиной стал «хлопок газовоздушной смеси». Обошлось без возгорания.

В ходе разбора завалов спасатели нашли восемь человек, им оказывается помощь. Поисково-спасательные работы ведут более 170 сотрудников МЧС, на место следуют кинологи. В ведомстве позже заявили, что спасатели эвакуировали 70 жильцов из пострадавшего и соседних домов в Нижнем Тагиле.

Сейчас на происшествии работают пять бригад скорой помощи Нижнего Тагила. Медики территориального центра медицины катастроф также экстренно выехали на место ЧП: мобильный медицинский комплекс, бригада специалистов, два вертолета (детской и взрослой реанимации), сообщил минздрав региона.

Реакция властей

На место происшествия выехали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Нижнего Тагила. Губернатор поручил министерству общественной безопасности региона подключиться к временному размещению жителей дома на безопасных объектах. В Нижнем Тагиле он планирует провести заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Пинаев, в свою очередь, пообещал, что всем пострадавшим будет оказана психологическая и материальная помощь.

Последствия

По факту обрушения подъездов Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). На место происшествия направлена усиленная группа в составе наиболее опытных следователей и криминалистов СКР.

«Проводится фиксирование и изъятие вещественных доказательств, допрашиваются свидетели, назначается комплекс экспертиз, <…> истребуется документация о том, проводилось ли ранее обследование жилого дома», – говорится в сообщении управления СКР по региону.

Прокуратура Свердловской области также сообщила, что проводит проверку в связи с обрушением подъездов. В частности, предстоит выяснить, кто обслуживает данный многоквартирный дом, когда проводилось обследование газового оборудования и ремонт инженерных конструкций. Кроме того, прокуратура будет контролировать вопросы размещения эвакуированных жителей в пункте временного размещения.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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