В Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажки: что известно

В Дзержинском районе Нижнего Тагила обрушился подъезд жилого пятиэтажного дома 1974 г. постройки, позже произошло повторное обрушение еще одного подъезда. По последним данным, пострадали восемь человек, в том числе четверо детей. Поиски остальных пострадавших еще продолжаются. В Дзержинском районе был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщает глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.