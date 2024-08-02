Песков: изменения условий по IT-ипотеке позволят пресечь злоупотребления льготой
Ужесточение условий по IT-ипотеке, которые в том числе предполагают невозможность сохранения пониженной ставки в случае увольнения, позволят пресечь злоупотребления льготным режимом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Те специалисты, которые хотят работать, у них никаких проблем возникать не будет. Но, чего греха таить, наверняка есть такие люди, которые не прочь злоупотребить таким льготным режимом. И как раз чтобы пресечь такие злоупотребления, и принято это правило», – сказал Песков.
31 июля правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки для IТ-специалистов с новыми условиями. В частности, воспользоваться ею не смогут жители Москвы и Санкт-Петербурга, для остальных же предельная ставка составит 6% годовых (ранее была 5%).
В Минцифры объяснили, что переходить в другие IT-компании на протяжении всего срока ипотеки можно неограниченное количество раз – важно, чтобы они были аккредитованными и получали налоговые льготы. Если сотрудник уволится из одной организации, у него будет полгода, чтобы устроиться в другую. В это время льготная ставка сохраняется. Но ее можно потерять, если поменять работу на компанию в Москве или Санкт-Петербурге или на ту, что не состоит в соответствующем реестре Минцифры.