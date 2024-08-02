Песков: изменения условий по IT-ипотеке позволят пресечь злоупотребления льготой

В Минцифры объяснили, что переходить в другие IT-компании на протяжении всего срока ипотеки можно неограниченное количество раз – важно, чтобы они были аккредитованными и получали налоговые льготы. Если сотрудник уволится из одной организации, у него будет полгода, чтобы устроиться в другую. В это время льготная ставка сохраняется. Но ее можно потерять, если поменять работу на компанию в Москве или Санкт-Петербурге или на ту, что не состоит в соответствующем реестре Минцифры.