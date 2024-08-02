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Песков: изменения условий по IT-ипотеке позволят пресечь злоупотребления льготой

Ведомости

Ужесточение условий по IT-ипотеке, которые в том числе предполагают невозможность сохранения пониженной ставки в случае увольнения, позволят пресечь злоупотребления льготным режимом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Те специалисты, которые хотят работать, у них никаких проблем возникать не будет. Но, чего греха таить, наверняка есть такие люди, которые не прочь злоупотребить таким льготным режимом. И как раз чтобы пресечь такие злоупотребления, и принято это правило», – сказал Песков.

31 июля правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки для IТ-специалистов с новыми условиями. В частности, воспользоваться ею не смогут жители Москвы и Санкт-Петербурга, для остальных же предельная ставка составит 6% годовых (ранее была 5%).

В Минцифры объяснили, что переходить в другие IT-компании на протяжении всего срока ипотеки можно неограниченное количество раз – важно, чтобы они были аккредитованными и получали налоговые льготы. Если сотрудник уволится из одной организации, у него будет полгода, чтобы устроиться в другую. В это время льготная ставка сохраняется. Но ее можно потерять, если поменять работу на компанию в Москве или Санкт-Петербурге или на ту, что не состоит в соответствующем реестре Минцифры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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