Оштрафованный за дискредитацию армии экс-полковник ГРУ Квачков ушел паломником
Дорогомиловский суд Москвы установил административный надзор до 19 февраля 2027 г. за бывшим полковником ГРУ Владимиром Квачковым. При этом сам Квачков весной 2024 г. отправился в паломничество, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Алексея Першина.
По словам защиты, Квачков еще до подачи ОМВД РФ по району Дорогомилово административного иска в суд ушел в «пеший поход» по российским храмам, скитам и монастырям. Адвокат подчеркнул, что на тот момент Квачков «был абсолютно не ограничен в праве на передвижение».
Полковника посетило видение, что он должен идти проповедовать слово Божие «по России вплоть до Чукотки», рассказал Першин. Из-за этого заседания по установлению ему повторного надзора переносились трижды. После вынесенного судом решения непонятно, где Квачков должен отмечаться дважды в месяц, поскольку он «бродит по России», добавил юрист. Защита намерена обжаловать решение суда.
Квачкова дважды штрафовали за по статье о дискредитации армии. В августе 2023 г. суд назначил ему штраф в размере 40 000 руб. Поводом стали его посты в «Одноклассниках» с критикой спецоперации. Второй штраф 50 000 руб. Квачков получил в декабре того же года. Основанием послужили заявления, сделанные российскому YouTube-каналу «Сталинград». При этом сам экс-полковник утверждал, что у него якобы нет аккаунта в «Одноклассниках», а во время второго разбирательства говорил, что его слова вырвали из контекста.
Как отмечает «Коммерсантъ», ранее Квачков трижды привлекался к уголовной ответственности. Первое дело была связано с покушением на экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса. В 2008 и 2009 гг. экс-полковника дважды оправдали присяжные. В 2013 г. Квачков получил восемь лет колонии за попытку организации вооруженного мятежа. А в 2017 г. его срок увеличился еще на полтора года за экстремистский видеоролик. От ответственности по третьему делу его в итоге освободили, поскольку вменяемая ему в вину уголовная статья перешла в разряд административных.
Квачков вышел на свободу в 2019 г. Через год за ним установили административный надзор, который был снят в феврале 2023 г.