Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Оштрафованный за дискредитацию армии экс-полковник ГРУ Квачков ушел паломником

Ведомости

Дорогомиловский суд Москвы установил административный надзор до 19 февраля 2027 г. за бывшим полковником ГРУ Владимиром Квачковым. При этом сам Квачков весной 2024 г. отправился в паломничество, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Алексея Першина.

По словам защиты, Квачков еще до подачи ОМВД РФ по району Дорогомилово административного иска в суд ушел в «пеший поход» по российским храмам, скитам и монастырям. Адвокат подчеркнул, что на тот момент Квачков «был абсолютно не ограничен в праве на передвижение».

Полковника посетило видение, что он должен идти проповедовать слово Божие «по России вплоть до Чукотки», рассказал Першин. Из-за этого заседания по установлению ему повторного надзора переносились трижды. После вынесенного судом решения непонятно, где Квачков должен отмечаться дважды в месяц, поскольку он «бродит по России», добавил юрист. Защита намерена обжаловать решение суда.

Квачкова дважды штрафовали за по статье о дискредитации армии. В августе 2023 г. суд назначил ему штраф в размере 40 000 руб. Поводом стали его посты в «Одноклассниках» с критикой спецоперации. Второй штраф 50 000 руб. Квачков получил в декабре того же года. Основанием послужили заявления, сделанные российскому YouTube-каналу «Сталинград». При этом сам экс-полковник утверждал, что у него якобы нет аккаунта в «Одноклассниках», а во время второго разбирательства говорил, что его слова вырвали из контекста.

Как отмечает «Коммерсантъ», ранее Квачков трижды привлекался к уголовной ответственности. Первое дело была связано с покушением на экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса. В 2008 и 2009 гг. экс-полковника дважды оправдали присяжные. В 2013 г. Квачков получил восемь лет колонии за попытку организации вооруженного мятежа. А в 2017 г. его срок увеличился еще на полтора года за экстремистский видеоролик. От ответственности по третьему делу его в итоге освободили, поскольку вменяемая ему в вину уголовная статья перешла в разряд административных.

Квачков вышел на свободу в 2019 г. Через год за ним установили административный надзор, который был снят в феврале 2023 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных