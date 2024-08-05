Оштрафованный за дискредитацию армии экс-полковник ГРУ Квачков ушел паломником

Квачкова дважды штрафовали за по статье о дискредитации армии. В августе 2023 г. суд назначил ему штраф в размере 40 000 руб. Поводом стали его посты в «Одноклассниках» с критикой спецоперации. Второй штраф 50 000 руб. Квачков получил в декабре того же года. Основанием послужили заявления, сделанные российскому YouTube-каналу «Сталинград». При этом сам экс-полковник утверждал, что у него якобы нет аккаунта в «Одноклассниках», а во время второго разбирательства говорил, что его слова вырвали из контекста.