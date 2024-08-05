«Известия»: Минобороны понесло 130 млн рублей ущерба из-за подшипников на Ил-76
В результате поставки некачественных подшипников для военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А в рамках гособоронзаказа Министерству обороны РФ был причинен ущерб на сумму 130 млн руб. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам.
Факт установки контрафактных подшипников был выявлен в процессе эксплуатации, в результате чего в 2022-2023 гг. были выведены из строя пять самолетов Ил-76, сообщил собеседник издания. Он пояснил, что для поставки некачественных запчастей использовались подложные документы.
Уголовное дело возбуждено по ст. 201.1 УК (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа). Максимальная санкция по этой статье – до 10 лет лишения свободы. Следствие подозревает в преступлении неустановленных лиц из числа руководства Балашихинского литейно-механического завода (БЛМЗ), пишут «Известия». Представители предприятия заявили изданию, что БЛМЗ признан потерпевшей стороной, а возможные нарушения при оформлении документов на подшипники якобы допустил Саратовский подшипниковый завод.
29 июля агентство ТАСС со ссылкой на озвученные в ходе суда материалы дела сообщило, что сумма ущерба по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова оценивается в 1,3 млрд руб. Генерал армии был арестован в конце июля в связи с расследованием уголовного дела коррупционной направленности. Он якобы лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината с использованием служебного положения – в войска поставлялись некачественные индивидуальные рационы, стоимость которых была завышена. По делу также проходят руководители комбината Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).