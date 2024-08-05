«Известия»: Минобороны понесло 130 млн рублей ущерба из-за подшипников на Ил-76

29 июля агентство ТАСС со ссылкой на озвученные в ходе суда материалы дела сообщило, что сумма ущерба по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова оценивается в 1,3 млрд руб. Генерал армии был арестован в конце июля в связи с расследованием уголовного дела коррупционной направленности. Он якобы лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината с использованием служебного положения – в войска поставлялись некачественные индивидуальные рационы, стоимость которых была завышена. По делу также проходят руководители комбината Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).