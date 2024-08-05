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Журналист Илья Барабанов не смог оспорить включение в реестр иноагентов

Ведомости

Хорошевский районный суд Москвы отказал в удовлетворении административного иска журналиста Ильи Барабанова (признан в РФ иноагентом) к Министерству юстиции о признании незаконным решения о его включении в реестр иностранных агентов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Барабанов был включен в реестр 12 апреля. Ему вменялось распространение недостоверной информации о решениях и политике российских властей, выступление против спецоперации на Украине и участие в создании материалов иностранных агентов. Барабанов живет за пределами России.

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности.

11 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий рекламу у иностранных агентов. Поправки в закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, были внесены 15 февраля большинством депутатов Госдумы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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