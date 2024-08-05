Журналист Илья Барабанов не смог оспорить включение в реестр иноагентов
Хорошевский районный суд Москвы отказал в удовлетворении административного иска журналиста Ильи Барабанова (признан в РФ иноагентом) к Министерству юстиции о признании незаконным решения о его включении в реестр иностранных агентов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Барабанов был включен в реестр 12 апреля. Ему вменялось распространение недостоверной информации о решениях и политике российских властей, выступление против спецоперации на Украине и участие в создании материалов иностранных агентов. Барабанов живет за пределами России.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности.
11 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий рекламу у иностранных агентов. Поправки в закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, были внесены 15 февраля большинством депутатов Госдумы.