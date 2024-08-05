СК потребовал продлить арест фигуранту дела сенатора Савельева
Следственный комитет (СК) России потребовал продлить арест ветерану боевых действий в Афганистане Юрию Нефедову, подельнику сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, который проходит по делу об организации убийства. Об этом сообщает ТАСС.
Сторона гособвинения считает, что Нефедов и его родственник были посредниками между Савельевым и тем, кто должен был совершить убийство Сергея Ионова, бывшего делового партнера сенатора. Нефедов был задержан и арестован в марте 2024 г.
4 августа ТАСС сообщал, что Савельев заплатил за «убийство» Ионова в 10 раз больше, чем тот растратил. Как сообщало агентство, Ионов признал вину в растрате 1,6 млн руб. компании «Оптомониторинг» и частично возместил ущерб. Савельев является соучредителем организации, среди совладельцев – его сыновья. Савельев, по словам источников ТАСС, заказал убийство за 10 млн руб.