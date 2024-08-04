ТАСС: Савельев заплатил за «убийство» Ионова в 10 раз больше, чем тот растратил

2 августа Савельев был лишен сенаторской неприкосновенности по решению Совфеда, затем его задержали и доставили в суд. Он проходит обвиняемым по делу об организации убийства Ионова, который был осужден в 2022 г. Следствие полагает, что сенатор предложил сотруднику ФСИН вознаграждение суммой $100 000 за убийство осужденного, который отбывал наказание в колонии. По данным СК, сенатор передал соучастнику деньги, когда получил информацию об «убийстве». Басманный суд арестовал сенатора до 2 октября.