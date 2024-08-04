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ТАСС: Савельев заплатил за «убийство» Ионова в 10 раз больше, чем тот растратил

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Сенатор Дмитрий Савельев заплатил за несостоявшееся убийство своего бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова около 10 млн руб. – почти в 10 раз больше, чем тот растратил. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на правоохранительные органы.

По их данным, Ионов признал вину в растрате 1,6 млн руб. компании «Оптомониторинг» и частично возместил ущерб. Савельев является соучредителем организации, среди совладельцев – его сыновья. 

«Несмотря на все эти обстоятельства, Савельев бизнес-компаньона не простил. И летом 2023 г., когда Ионов отбывал наказание в колонии, у него возник умысел на убийство. За него он отдал примерно 10 млн руб., что почти в 10 раза больше самой суммы растраты с учетом частично погашенного ущерба», – сказали агентству.

2 августа Савельев был лишен сенаторской неприкосновенности по решению Совфеда, затем его задержали и доставили в суд. Он проходит обвиняемым по делу об организации убийства Ионова, который был осужден в 2022 г. Следствие полагает, что сенатор предложил сотруднику ФСИН вознаграждение суммой $100 000 за убийство осужденного, который отбывал наказание в колонии. По данным СК, сенатор передал соучастнику деньги, когда получил информацию об «убийстве». Басманный суд арестовал сенатора до 2 октября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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