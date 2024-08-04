ТАСС: Савельев заплатил за «убийство» Ионова в 10 раз больше, чем тот растратил
Сенатор Дмитрий Савельев заплатил за несостоявшееся убийство своего бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова около 10 млн руб. – почти в 10 раз больше, чем тот растратил. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на правоохранительные органы.
По их данным, Ионов признал вину в растрате 1,6 млн руб. компании «Оптомониторинг» и частично возместил ущерб. Савельев является соучредителем организации, среди совладельцев – его сыновья.
«Несмотря на все эти обстоятельства, Савельев бизнес-компаньона не простил. И летом 2023 г., когда Ионов отбывал наказание в колонии, у него возник умысел на убийство. За него он отдал примерно 10 млн руб., что почти в 10 раза больше самой суммы растраты с учетом частично погашенного ущерба», – сказали агентству.
2 августа Савельев был лишен сенаторской неприкосновенности по решению Совфеда, затем его задержали и доставили в суд. Он проходит обвиняемым по делу об организации убийства Ионова, который был осужден в 2022 г. Следствие полагает, что сенатор предложил сотруднику ФСИН вознаграждение суммой $100 000 за убийство осужденного, который отбывал наказание в колонии. По данным СК, сенатор передал соучастнику деньги, когда получил информацию об «убийстве». Басманный суд арестовал сенатора до 2 октября.