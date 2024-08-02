Стали известны детали уголовного дела сенатора Савельева
Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев подозревается в организации убийства своего бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, который был осужден в 2022 г., сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
Уточняется, что Ионова признали виновным в растрате в особо крупном размере (1,6 млн руб.) «в одной из фирм».
2 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Савельева на выходе из зала заседаний Совета Федерации (СФ) после решения о лишении его неприкосновенности. По данным источника «Ведомостей» в СФ, генпрокурор Игорь Краснов на заседании сообщил, что, по версии следствия, Савельев заказал убийство человека в колонии, предложив сотруднику ФСИН вознаграждение суммой $100 000. По данным СК, сенатор передал соучастнику деньги после информации об убийстве. Сообщалось, что в ближайшее время Савельеву предъявят обвинение, избрание меры пресечения ожидается в Басманном суде Москвы.
Савельев представляет в СФ правительство Тульской области с октября 2016 г. В 2021 г. переизбранный на пост губернатора Алексей Дюмин переназначил его сенатором. Сенатор входит в комитет верхней палаты парламента по экономической политике. В сентябре 2024 г. срок его полномочий заканчивается в связи с досрочными выборами губернатора Тульской области. Савельев был включен в список кандидатов в члены СФ Дмитрием Миляевым, который временно исполняет обязанности главы региона.