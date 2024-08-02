Стали известны детали уголовного дела сенатора Савельева

2 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Савельева на выходе из зала заседаний Совета Федерации (СФ) после решения о лишении его неприкосновенности. По данным источника «Ведомостей» в СФ, генпрокурор Игорь Краснов на заседании сообщил, что, по версии следствия, Савельев заказал убийство человека в колонии, предложив сотруднику ФСИН вознаграждение суммой $100 000. По данным СК, сенатор передал соучастнику деньги после информации об убийстве. Сообщалось, что в ближайшее время Савельеву предъявят обвинение, избрание меры пресечения ожидается в Басманном суде Москвы.