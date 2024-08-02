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Членство сенатора Савельева в «Единой России» приостановят на время следствия

Ведомости

Членство сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева в «Единой России» приостановят на время следствия, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в партии.

«Членство задержанного сенатора Савельева в партии будет приостановлено до вынесения приговора. Если суд признает его виновным, он будет исключен», – сказал собеседник агентства. 

Савельев был задержан на выходе из зала заседаний Совета Федерации после решения о лишении его неприкосновенности. По информации собеседника «Ведомостей» в правоохранительных органах, установлена причастность сенатора к организации убийства. По словам источника в СФ, генпрокурор Игорь Краснов на заседании сказал, что, по данным следствия, Савельев заказал убийство человека в колонии. Сенатор якобы предложил сотруднику ФСИН $100 000.

Правительство Тульской области в СФ Савельев представляет с 6 октября 2016 г. В 2021 г. переизбранный на пост губернатора Алексей Дюмин переназначил его сенатором. Савельев входит в комитет верхней палаты парламента по экономической политике. В сентябре 2024 г. заканчивается срок его полномочий в связи с досрочными выборами губернатора Тульской области. Дюмин был назначен помощником президента России 14 мая. Обязанности главы региона временно исполняет Дмитрий Миляев. Он включил Савельева в тройку кандидатов в члены СФ вместе с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Тула» Николаем Воробьевым и главой представительства «Ростеха» в Тульской области Константином Даниловым.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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