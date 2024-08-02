Членство сенатора Савельева в «Единой России» приостановят на время следствия
Членство сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева в «Единой России» приостановят на время следствия, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в партии.
«Членство задержанного сенатора Савельева в партии будет приостановлено до вынесения приговора. Если суд признает его виновным, он будет исключен», – сказал собеседник агентства.
Савельев был задержан на выходе из зала заседаний Совета Федерации после решения о лишении его неприкосновенности. По информации собеседника «Ведомостей» в правоохранительных органах, установлена причастность сенатора к организации убийства. По словам источника в СФ, генпрокурор Игорь Краснов на заседании сказал, что, по данным следствия, Савельев заказал убийство человека в колонии. Сенатор якобы предложил сотруднику ФСИН $100 000.
Правительство Тульской области в СФ Савельев представляет с 6 октября 2016 г. В 2021 г. переизбранный на пост губернатора Алексей Дюмин переназначил его сенатором. Савельев входит в комитет верхней палаты парламента по экономической политике. В сентябре 2024 г. заканчивается срок его полномочий в связи с досрочными выборами губернатора Тульской области. Дюмин был назначен помощником президента России 14 мая. Обязанности главы региона временно исполняет Дмитрий Миляев. Он включил Савельева в тройку кандидатов в члены СФ вместе с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Тула» Николаем Воробьевым и главой представительства «Ростеха» в Тульской области Константином Даниловым.