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Суд арестовал сенатора Савельева до 2 октября

Его обвиняют в организации убийства бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова
Яна Суринская
Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. Он будет находиться в СИЗО до 2 октября 2024 г.

До этого суд по ходатайству следствия постановил закрыть процесс по избранию меры пресечения в отношении Савельева, сам он против этого не возражал. Также сообщалось, что до начала судебного процесса у члена Совета Федерации прошел обыск.

Сенатор отказался признать вину. «Вину наш подзащитный не признает. Мы будем обжаловать постановление», – заявила адвокат Татьяна Лупандина.

2 августа Савельев был лишен сенаторской неприкосновенности по решению Совфеда, затем его задержали и доставили в суд. Он проходит обвиняемым по делу об организации убийства своего бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, который был осужден в 2022 г. за растрату в особо крупном размере (1,6 млн руб.). Следствие полагает, что сенатор предложил сотруднику ФСИН вознаграждение суммой $100 000 за убийство осужденного, который отбывал наказание в колонии. По данным СК, сенатор передал соучастнику деньги, когда получил информацию об «убийстве».

Сообщалось также, что членство сенатора в партии «Единая Россия» приостановлено, его сняли со всех партийных постов.

«РИА Новости» изучило документы, согласно которым, в 2020 г. семья Савельева имела в пользовании дом площадью 489 кв. м в Великобритании. Кроме того, стало известно, что в собственности детей Савельева находятся основные объекты недвижимости семьи сенатора. В том числе, речь о доме площадью более 1300 кв. м и ряде участков для размещения объектов торговли. В долевой собственности детей сенатора также находятся участок площадью 130 000 кв. м, гостевой дом площадью 258 кв. м, квартира на 247 «квадратов», баня, гараж и сторожка. Все эти объекты – «в пользовании» у Савельева и его жены. При этом в 2020 г. в долевой собственности у сенатора были только нежилые помещения и здания.

Савельев представляет в СФ правительство Тульской области с октября 2016 г. Он входит в комитет верхней палаты парламента по экономической политике. В сентябре 2024 г. срок его полномочий заканчивается в связи с досрочными выборами губернатора Тульской области. Савельев был включен в список кандидатов в члены СФ временно исполняющим обязанности главы региона Дмитрием Миляевым.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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