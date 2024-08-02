Семья сенатора Савельева имела в пользовании особняк в Великобритании

Агентство также сообщает, что основные объекты недвижимости семьи Савельева находятся в собственности у его детей. В частности, речь идет о доме площадью более 1300 кв. м и ряде участков для размещения объектов торговли. В долевой собственности детей сенатора также находятся участок площадью 130 000 кв. м, гостевой дом площадью 258 кв. м, квартира 247 «квадратов», баня, гараж и сторожка. Все эти объекты – «в пользовании» у задержанного сенатора и его супруги. В их пользовании также находятся несколько участков под жилищное строительство и для размещения объектов торговли. Площадь самого большого из них – почти 121 000 кв. м.