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Семья сенатора Савельева имела в пользовании особняк в Великобритании

Ведомости

В 2020 г. семья сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева имела в пользовании дом в Великобритании. Площадь объекта недвижимости составляет 489 кв. м, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Особняк находился в пользовании сенатора, его жены и троих детей с 2016 г., и по состоянию на 2020 г. они продолжали иметь его в пользовании.

Агентство также сообщает, что основные объекты недвижимости семьи Савельева находятся в собственности у его детей. В частности, речь идет о доме площадью более 1300 кв. м и ряде участков для размещения объектов торговли. В долевой собственности детей сенатора также находятся участок площадью 130 000 кв. м, гостевой дом площадью 258 кв. м, квартира 247 «квадратов», баня, гараж и сторожка. Все эти объекты – «в пользовании» у задержанного сенатора и его супруги. В их пользовании также находятся несколько участков под жилищное строительство и для размещения объектов торговли. Площадь самого большого из них – почти 121 000 кв. м.

При этом отмечается, что в 2020 г. в долевой собственности у Савельева были нежилые помещения и здания. В частности, он владел 11/200 доли котельной.

2 августа правоохранители задержали Савельева на выходе из зала заседаний Совета Федерации (СФ) после решения о лишении его неприкосновенности. По данным источника «Ведомостей» в СФ, генпрокурор Игорь Краснов на заседании сообщил, что, по версии следствия, Савельев заказал убийство человека в колонии, предложив сотруднику ФСИН вознаграждение суммой $100 000. По данным СК, сенатор передал соучастнику деньги после информации об убийстве. ТАСС со ссылкой на соответствующие документы уточнял, что Савельев подозревается в организации убийства своего бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, который был осужден в 2022 г. за растрату в особо крупном размере (1,6 млн руб.) «в одной из фирм».

Сообщалось, что в ближайшее время Савельеву предъявят обвинение, избрание меры пресечения ожидается в Басманном суде Москвы. Членство сенатора в партии «Единая Россия» приостановлено, он снят со всех партийных постов, писало «РИА Новости».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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