Суд в Москве оштрафовал блогера Казанцеву на 40 000 рублей

31 июля Хорошевский суд оштрафовал на 40 000 руб. Льва Пономарева (признан иноагентом в России) за непредоставление сведений о деятельности. 23 июля на 30 000 руб. была оштрафована Мария Певчих (признана иноагентом в России) – за нарушение порядка деятельности иностранного агента, а 2 июля – политтехнолог и публицист Станислав Белковский (признан иноагентом в России).