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Суд в Москве оштрафовал блогера Казанцеву на 40 000 рублей

Ведомости

Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал блогера Александру Казанцеву (признана иноагентом в России) на 40 000 руб. за нарушение порядка деятельности. Информация об этом опубликована в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Ее признали виновной по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

Минюст внес Казанцеву в перечень иноагентов в феврале 2023 г.

31 июля Хорошевский суд оштрафовал на 40 000 руб. Льва Пономарева (признан иноагентом в России) за непредоставление сведений о деятельности. 23 июля на 30 000 руб. была оштрафована Мария Певчих (признана иноагентом в России) – за нарушение порядка деятельности иностранного агента, а 2 июля – политтехнолог и публицист Станислав Белковский (признан иноагентом в России).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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