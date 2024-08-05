Суд в Москве оштрафовал блогера Казанцеву на 40 000 рублей
Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал блогера Александру Казанцеву (признана иноагентом в России) на 40 000 руб. за нарушение порядка деятельности. Информация об этом опубликована в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Ее признали виновной по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).
31 июля Хорошевский суд оштрафовал на 40 000 руб. Льва Пономарева (признан иноагентом в России) за непредоставление сведений о деятельности. 23 июля на 30 000 руб. была оштрафована Мария Певчих (признана иноагентом в России) – за нарушение порядка деятельности иностранного агента, а 2 июля – политтехнолог и публицист Станислав Белковский (признан иноагентом в России).