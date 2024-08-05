Новый учебник истории для вузов выпустят к сентябрю только в электронном виде
Новый учебник по истории России появится в вузах с сентября пока только в электронном виде. Об этом журналистам заявил ректор МГИМО и соавтор книги Анатолий Торкунов.
«Учебник для вузов по истории появится с 1 сентября в электронном виде, напечатать просто не успеют», – сказал он (цитата по ТАСС).
О начале подготовки нового учебника по истории России для высшей школы в конце октября 2020 г. сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Планировалось, что он будет состоять из 30 глав. Пресс-служба ведомства также поясняла, что предусмотрены варианты учебников с компонентами по истории инженерного дела, транспорта, медицины, народного образования, культуры, сельского хозяйства и других направлений. В январе этого года замминистра Константин Могилевский заявил, что новый текст охватит весь период с древнейших времен и до специальной военной операции.
С сентября 2023 г. учить историю по новому единому учебнику начали старшеклассники. Авторами книг выступили помощник президента РФ Владимир Мединский и ректор МГИМО. «История России» для школьников 11-го класса включает в себя информацию с 1945 г. по начало XXI в. Последняя глава посвящена событиям, которые привели к конфликту на Украине и спецоперации.
В конце марта Мединский также сообщил, что учебники по истории для учащихся 5–9-х классов готовы, их публикация планируется уже в этом году. По его словам, вводиться новые книги будут постепенно в разных регионах и продолжат дорабатываться после публикации.