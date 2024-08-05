Новый учебник истории для вузов выпустят к сентябрю только в электронном виде

О начале подготовки нового учебника по истории России для высшей школы в конце октября 2020 г. сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Планировалось, что он будет состоять из 30 глав. Пресс-служба ведомства также поясняла, что предусмотрены варианты учебников с компонентами по истории инженерного дела, транспорта, медицины, народного образования, культуры, сельского хозяйства и других направлений. В январе этого года замминистра Константин Могилевский заявил, что новый текст охватит весь период с древнейших времен и до специальной военной операции.