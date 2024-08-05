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Новый учебник истории для вузов выпустят к сентябрю только в электронном виде

Ведомости

Новый учебник по истории России появится в вузах с сентября пока только в электронном виде. Об этом журналистам заявил ректор МГИМО и соавтор книги Анатолий Торкунов.

«Учебник для вузов по истории появится с 1 сентября в электронном виде, напечатать просто не успеют», – сказал он (цитата по ТАСС).

О начале подготовки нового учебника по истории России для высшей школы в конце октября 2020 г. сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Планировалось, что он будет состоять из 30 глав. Пресс-служба ведомства также поясняла, что предусмотрены варианты учебников с компонентами по истории инженерного дела, транспорта, медицины, народного образования, культуры, сельского хозяйства и других направлений. В январе этого года замминистра Константин Могилевский заявил, что новый текст охватит весь период с древнейших времен и до специальной военной операции.

С сентября 2023 г. учить историю по новому единому учебнику начали старшеклассники. Авторами книг выступили помощник президента РФ Владимир Мединский и ректор МГИМО. «История России» для школьников 11-го класса включает в себя информацию с 1945 г. по начало XXI в. Последняя глава посвящена событиям, которые привели к конфликту на Украине и спецоперации.

В конце марта Мединский также сообщил, что учебники по истории для учащихся 5–9-х классов готовы, их публикация планируется уже в этом году. По его словам, вводиться новые книги будут постепенно в разных регионах и продолжат дорабатываться после публикации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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