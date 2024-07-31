В Госдуме обратили внимание на недофинансированность российского образования

Сколько КНР тратит на НИОКР

Расходы Китая на НИОКР по итогам 2023 г. составили более 3,3 трлн юаней (около $458,5 млрд), увеличившись в годовом выражении на 8,1%. Об этом в марте рассказал министр науки и технологий КНР Инь Хэцзюнь. Эта сумма составляет около 2,6% валового внутреннего продукта Китая.

Отмечается, что в 2023 г. инвестиции в фундаментальные исследования составили 221,2 млрд юаней, увеличившись на 9,3% в годовом выражении. Была выдана 921 000 патентов на изобретения (плюс 15,3% за год). Среди перечисленных сфер, где были заметные достижения, – квантовые технологии, интегральные схемы, искусственный интеллект и биомедицина. В 2024 г. правительство КНР также планирует увеличить расходы на НИОКР еще примерно на 10%.

КНР в последние годы уверенно занимает второе место в мире по объему инвестиций в НИОКР следом за США. При этом в абсолютных значениях расходы США на НИОКР почти в два раза превышают китайские. По оценке Bloomberg, в 2022 г. они составляли $886 млрд (3,3% от ВВП) против $456 млрд.