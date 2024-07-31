В Госдуме обратили внимание на недофинансированность российского образования

В Госдуме обратили внимание на недофинансированность российского образованияНедостаточное развитие инфраструктуры сдерживает повышение конкурентоспособности
Последние несколько лет происходило увеличение финансирования нацпроектов в сфере науки и образования, но роста бюджетных ассигнований на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в относительном выражении не произошло. Об этом заявил аудитор Счетной палаты Сергей Каульбарс на правительственном часе в Госдуме с участием министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. «Отмечается тренд на снижение расходов бюджета на гражданскую науку по отношению к ВВП: в 2023 г. они составили 0,4% ВВП. С нашей точки зрения, это достаточный повод для того, чтобы переосмыслить работу по привлечению дополнительных альтернативных ресурсов и учесть это в новых проектах», – добавил он.
Счетная палата, по его словам, отмечает «значительный объем работы», проделанный Минобрнауки. Исполнение нацпроекта «Образование» также можно считать успешным как по кассовому исполнению, так и по достижению значений и показателей.
Каульбарс упомянул, что ряд направлений нацпроекта сохранят свою актуальность и на следующем его этапе. «Прежде всего речь идет о модернизации материально-технической базы. Объемы капитального ремонта общежитий вузов недостаточны для решения проблемы дефицита благоустроенных мест проживания студентов. Потребность в средствах более чем в шесть раз превышает бюджетное ассигнование, предусмотренное на 2024–2026 гг.», – пояснил аудитор. Регулятор также видит работу, направленную на обновление приборной базы, реализацию крупных проектов по созданию необходимой инфраструктуры. «Пока она не привела к прорывным эффектам в этой части», – подытожил Каульбарс, добавив, что недостаточное развитие инфраструктуры сдерживает повышение конкурентоспособности российского образования и науки.
Какие нацпроекты финансируют науку
Сейчас ассигнования на гражданскую науку предусмотрены в составе восьми национальных проектов: «Наука», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Образование», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология», «Производительность труда и поддержка занятости», а также в программе «Цифровая экономика РФ». Более 70% ассигнований по нацпроекту «Наука» направляются на фундаментальные исследования. «Это серьезные вложения, которые со временем, безусловно, принесут отдачу. Сейчас формируются новые национальные проекты, на реализацию которых будут выделены значительные средства из федерального бюджета. Они будут направлены в том числе на стимулирование инноваций и внедрение современных технологий», – заключила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
На «хроническое» недофинансирование образования обратил внимание и первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин (КПРФ). Он привел данные ЮНЕСКО и Всемирного банка: по доле финансирования образования из всех источников от ВВП Россия в 2012 г. занимала 98-е место, в 2018 г. – 120-е, в 2022 г. – 84-е место. «За последние четыре года рост расходов на высшее образование составил 38%, официальная инфляция – более 39%», – подчеркнул он. Смолин заявил, что весь федеральный бюджет высшего образования, пересчитанный в доллары, сравним с бюджетом крупного американского университета.
Помимо этого, депутат указал, что расчетная стипендия студента вуза по отношению к прожиточному минимуму снизилась по сравнению с советскими временами в семь раз. Стипендиальный фонд же в 2024 г. увеличивается с 1 сентября на 5,5%. По его словам, это всего лишь на 1,8% при официальной инфляции в прошлом году в 7,5% – в четыре раза ниже инфляции.
Сколько КНР тратит на НИОКР
Расходы Китая на НИОКР по итогам 2023 г. составили более 3,3 трлн юаней (около $458,5 млрд), увеличившись в годовом выражении на 8,1%. Об этом в марте рассказал министр науки и технологий КНР Инь Хэцзюнь. Эта сумма составляет около 2,6% валового внутреннего продукта Китая.
Отмечается, что в 2023 г. инвестиции в фундаментальные исследования составили 221,2 млрд юаней, увеличившись на 9,3% в годовом выражении. Была выдана 921 000 патентов на изобретения (плюс 15,3% за год). Среди перечисленных сфер, где были заметные достижения, – квантовые технологии, интегральные схемы, искусственный интеллект и биомедицина. В 2024 г. правительство КНР также планирует увеличить расходы на НИОКР еще примерно на 10%.
КНР в последние годы уверенно занимает второе место в мире по объему инвестиций в НИОКР следом за США. При этом в абсолютных значениях расходы США на НИОКР почти в два раза превышают китайские. По оценке Bloomberg, в 2022 г. они составляли $886 млрд (3,3% от ВВП) против $456 млрд.
Глава думского комитета по защите конкуренций Валерий Гартунг («Справедливая Россия») указал, что если сопоставить расходы на науку и высшее образование в России с другими странами, «то как бы все само за себя говорит».«Наш ближайший сосед Китай за последние 40 лет совершил просто неимоверный технологический рывок. Они и в науку вкладывают, посмотрите, как там сейчас развиваются университеты, посмотрите, какой уровень образования там и какой у нас», – заявил он.
Фальков в июле 2023 г. отчитался в Госдуме о самых значительных за последнее десятилетие расходах федерального бюджета на научные исследования и разработки гражданского назначения. В 2023 г. на эти цели, по его словам, было выделено почти 706 млрд руб., или более 3% от общего федерального бюджета. Ранее 3%-ная планка бюджетных расходов на гражданскую науку в процентах к расходам федерального бюджета достигалась только в 2013 г., но тогда абсолютный объем этих расходов составлял всего 425,3 млрд руб.
«Бюджетные расходы на гражданскую науку в России в последние годы составляют около 1% ВВП. Если говорить о показателе в 0,4% ВВП, то это были амбиции и пожелания по финансированию фундаментальных исследований, т. е. научных работ, которыми в нашей стране прежде всего занимается РАН», – отметил директор Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов.
Практически любой национальный проект использует результаты научных исследований, проводимых образовательными организациями, указала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Ежегодно наиболее значительная поддержка направляется на фундаментальные исследования, исследования в области цифровой экономики и здравоохранения.