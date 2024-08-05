Минюст разработал форму уведомления для адвокатов о выезде за границу
Министерство юстиции разработало специальную форму для выезжающих из России адвокатов, которые имеют доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям. Информацию будут передавать силовикам. Соответствующий проект ведомства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Проектом приказа утверждается форма, в которой адвокатом, планирующим выезд за пределы Российской Федерации, указываются в том числе цель выезда, наименование государства или государств», – говорится в пояснительной записке к проекту. Адвокат также обязан сообщать сроки планируемого пребывания за пределами РФ, используемый транспорт для выезда из страны и адреса мест пребывания.
Предполагается, что адвокат может подать уведомление как на бумаге, так и в электронной форме. Он сможет доставить его либо лично в центральный аппарат Минюста, либо в его территориальный орган в виде электронного документа. Для подачи уведомления специалисты также смогут использовать «Госуслуги».
5 июля также стало известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции проработать порядок выезда членов нижней и верхней палат парламента за границу даже после прекращения их полномочий. С таким предложением выступил член комитета Бийсултан Хамзаев. Он уточнил, что речь идет про 2–3 года после сложения мандата.
В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о создании Единого государственного реестра адвокатов (ЕГРА). В соответствии с законом адвокаты получат право доступа в здания кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, автономной области и автономных округов.