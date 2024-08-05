Минюст разработал форму уведомления для адвокатов о выезде за границу

Предполагается, что адвокат может подать уведомление как на бумаге, так и в электронной форме. Он сможет доставить его либо лично в центральный аппарат Минюста, либо в его территориальный орган в виде электронного документа. Для подачи уведомления специалисты также смогут использовать «Госуслуги».