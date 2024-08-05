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Минюст разработал форму уведомления для адвокатов о выезде за границу

Ведомости

Министерство юстиции разработало специальную форму для выезжающих из России адвокатов, которые имеют доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям. Информацию будут передавать силовикам. Соответствующий проект ведомства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом приказа утверждается форма, в которой адвокатом, планирующим выезд за пределы Российской Федерации, указываются в том числе цель выезда, наименование государства или государств», – говорится в пояснительной записке к проекту. Адвокат также обязан сообщать сроки планируемого пребывания за пределами РФ, используемый транспорт для выезда из страны и адреса мест пребывания.

Предполагается, что адвокат может подать уведомление как на бумаге, так и в электронной форме. Он сможет доставить его либо лично в центральный аппарат Минюста, либо в его территориальный орган в виде электронного документа. Для подачи уведомления специалисты также смогут использовать «Госуслуги».

5 июля также стало известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции проработать порядок выезда членов нижней и верхней палат парламента за границу даже после прекращения их полномочий. С таким предложением выступил член комитета Бийсултан Хамзаев. Он уточнил, что речь идет про 2–3 года после сложения мандата.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о создании Единого государственного реестра адвокатов (ЕГРА). В соответствии с законом адвокаты получат право доступа в здания кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, автономной области и автономных округов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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