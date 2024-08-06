Минобрнауки предложило разработать «историко-культурный минимум» для студентов
Минобрнауки предложило разработать историко-культурный минимум для студентов, которые учатся в России. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский, пишет «РИА Новости».
Объем пособия может составить от 20 до 30 страниц. В него должны войти самые значимые исторические события и факты, уточнил Могилевский.
Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на заседании предложил обсудить вопрос об исключении сведений из всеобщей мировой истории для неисторических специальностей.
Нарышкин считает, что из-за наличия материалов из всеобщей истории «курс получается перегруженным, а материалы по всеобщей истории не осваиваются или осваиваются, но плохо».
В феврале 2023 г. глава министерства Валерий Фальков сообщил, что Минобрнауки утвердило концепцию преподавания курса «История России» для неисторических специальностей в вузах. По его словам, главная большая цель на данный момент – это воспитать гражданина, осознающего сопричастность к истории страны.
С 1 сентября 2023 г. во всех вузах запустили обновленный курс истории. Фальков отмечал, что преподавателям необходимо делать ставку на классическую аудиторную работу – лекции и семинары, в том числе в небольших группах, чтобы подготовить «думающих людей».