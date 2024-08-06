Минобрнауки предложило разработать «историко-культурный минимум» для студентов

С 1 сентября 2023 г. во всех вузах запустили обновленный курс истории. Фальков отмечал, что преподавателям необходимо делать ставку на классическую аудиторную работу – лекции и семинары, в том числе в небольших группах, чтобы подготовить «думающих людей».