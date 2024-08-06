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Минобрнауки предложило разработать «историко-культурный минимум» для студентов

Ведомости

Минобрнауки предложило разработать историко-культурный минимум для студентов, которые учатся в России. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский, пишет «РИА Новости».

Объем пособия может составить от 20 до 30 страниц. В него должны войти самые значимые исторические события и факты, уточнил Могилевский.

Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на заседании предложил обсудить вопрос об исключении сведений из всеобщей мировой истории для неисторических специальностей.

Нарышкин считает, что из-за наличия материалов из всеобщей истории «курс получается перегруженным, а материалы по всеобщей истории не осваиваются или осваиваются, но плохо».

В феврале 2023 г. глава министерства Валерий Фальков сообщил, что Минобрнауки утвердило концепцию преподавания курса «История России» для неисторических специальностей в вузах. По его словам, главная большая цель на данный момент – это воспитать гражданина, осознающего сопричастность к истории страны.

С 1 сентября 2023 г. во всех вузах запустили обновленный курс истории. Фальков отмечал, что преподавателям необходимо делать ставку на классическую аудиторную работу – лекции и семинары, в том числе в небольших группах, чтобы подготовить «думающих людей».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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