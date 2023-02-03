Минобрнауки утвердило концепцию преподавания истории в вузах

«Многие ведущие процессы мировой истории так или иначе разворачиваются или берут свое начало в Европе, и Россия своей историей была теснее всего связана с европейскими странами», – отмечает Петров. Концепция также закрепляет в учебном курсе региональную и отраслевую историю. Необходимо показать студентам, какие важные процессы в истории России отразились в истории края. Отраслевая же история важна как аспект профессиональной подготовки. К примеру, при изучении тем социально-экономической области необходимо уделять внимание истории развития транспорта, строительства и т. д., заключил Петров. Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, в свою очередь, отметил, что на основе концепции будут готовиться учебники на конкурсной основе, а также дидактические материалы.