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Минобрнауки утвердило концепцию преподавания истории в вузах

Ее разработчики пообещали уйти от «крена в сторону европоцентризма»
Анастасия Майер
Михаил Терещенко / ТАСС

Министерство науки и высшего образования утвердило концепцию преподавания курса «История России» для неисторических специальностей в вузах. Об этом сообщил глава министерства Валерий Фальков на заседании экспертного совета по развитию исторического образования. По его словам, главная большая цель на данный момент – это воспитать гражданина, осознающего сопричастность к истории страны.

«Российской молодежи нужна опора в виде достоверных знаний. <...> Базовые знания об истории России должны получать все, кто получает высшее образование, вне зависимости от специальности и направления», – считает Фальков. Он также напомнил, что с 1 сентября 2023 г. во всех вузах будет читаться обновленный курс истории в размере 140 часов, 80% из которых отводятся на контактную работу (т. е. взаимодействие аудитории с преподавателем). Фальков убежден, что преподавателям необходимо делать ставку на классическую аудиторную работу – лекции и семинары, в том числе в небольших группах, чтобы подготовить «думающих людей». «Рекомендую активно привлекать молодежь к преподаванию истории», – добавил он.

Председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин напомнил собравшимся о 80-й годовщине победы советских войск в Сталинградской битве. По его словам, образ города стал символом стойкости, мужества, а также мощной духовной опорой перед лицом любых внешних угроз и вызовов, «перед лицом любых врагов, в какие бы блоки и международные секты они ни объединялись». Говоря о новой концепции преподавания истории, Нарышкин поддержал Фалькова в том, что со студентами необходимо проводить контактную работу с семинарами и лекциями. «Подчеркну, любой формализм губителен в решении стоящей перед нами государственной задачи. У высших учебных заведений должна сохраняться необходимая свобода действий и возможность пользоваться собственными методическими наработками и образовательными технологиями», – заключил он.

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Принципы утвержденной концепции объяснил директор Института российской истории РАН Юрий Петров, который непосредственно участвовал в ее разработке. По его словам, учебный курс в вузах будет включать в себя не только преподавание отечественной, но и всеобщей истории. В качестве наиболее актуальных тем мировой истории были выбраны революции и реформы, освоение новых территорий и колониальная политика, причины и предпосылки глобальных конфликтов и мировых войн. Большое внимание уделяется странам Европы, но это не означает «некоторого крена в сторону европоцентризма», подчеркивает эксперт.

«Многие ведущие процессы мировой истории так или иначе разворачиваются или берут свое начало в Европе, и Россия своей историей была теснее всего связана с европейскими странами», – отмечает Петров. Концепция также закрепляет в учебном курсе региональную и отраслевую историю. Необходимо показать студентам, какие важные процессы в истории России отразились в истории края. Отраслевая же история важна как аспект профессиональной подготовки. К примеру, при изучении тем социально-экономической области необходимо уделять внимание истории развития транспорта, строительства и т. д., заключил Петров. Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, в свою очередь, отметил, что на основе концепции будут готовиться учебники на конкурсной основе, а также дидактические материалы.

По словам заместителя министра образования Константина Могилевского, выработка мер по внедрению концепции стартует уже в ближайшие дни. Впереди подготовка методических материалов для вузов, разработка специальных курсов повышения квалификации для преподавателей, а в перспективе и создание новых учебников по истории для неисторических специальностей и направлений подготовки.

Имеющийся опыт и стабильный интерес студентов к данному курсу свидетельствуют о том, что дисциплина «История России» может быть включена в число обязательных, сказала «Ведомостям» заместитель руководителя Школы исторических наук ВШЭ Галина Бабкова. По ее словам, разработанная концепция предлагает учитывать специфику специальностей неисторического блока. Она указала на то, что в вопросе преподавания региональной истории возможным видится совмещенный вариант, предусматривающий ее изучение как в рамках школьной программы, так и в высших учебных заведениях. В последнем случае концепция предусматривает органичное включение истории регионов в общий курс: это позволит контекстуализировать и индивидуализировать изучаемые исторические реалии и процессы и, как результат, сделать преподавание более интересным для студентов, добавила Бабкова.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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