Путин подписал указ о создании центра генресурсов автохтонных сортов винограда

Центр, который будет образован на основе НИЦ «Курчатовский институт», займется формированием и пополнением национального каталога особо ценных образцов генетических ресурсов автохтонных (аборигенных) сортов винограда, а будет обеспечивать сохранность и воспроизводство образцов.