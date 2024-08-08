Путин подписал указ о создании центра генресурсов автохтонных сортов винограда
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра генетических ресурсов автохтонных сортов винограда. Документ опубликован на портале правовых актов.
Центр, который будет образован на основе НИЦ «Курчатовский институт», займется формированием и пополнением национального каталога особо ценных образцов генетических ресурсов автохтонных (аборигенных) сортов винограда, а будет обеспечивать сохранность и воспроизводство образцов.
Министерству науки и высшего образования РФ предписано принять меры по сохранению и рациональному использованию земельных участков центра, организации централизованного информационного учета его коллекций, а также сохранять и развать кадровый состав центра.
Правительству РФ, согласно документу, предстоит определиться с финансированием и утвердить программу развития центра.