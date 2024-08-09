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В Липецке и Липецком округе отменили красный уровень угрозы

Ведомости

В Липецке и Липецком округе отменен красный уровень угрозы после ночной атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Сохраняется желтый уровень угрозы для всей территории Липецкой области», – уточнил он. Артамонов добавил, что на месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Глава региона также сообщил, что в ближайшее время в Липецке и Липецком округе восстановят работу общественного транспорта. Перекрытия с дорог постепенно снимаются. Артамонов выехал в Копцевы хутора к эвакуированным жителям.

При красном уровне опасности необходимо оставаться дома и не подходить к окнам или укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе.

Ночью ВСУ атаковали Липецкую область. Артамонов объявил о решении ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Липецкого муниципального округа, чтобы ликвидировать последствия атаки. Проводится эвакуация четырех населенных пунктов: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка. В ее зону попадают 416 домовладений. По предварительной информации, пострадали шесть человек.

Пункты временного размещения развернуты в школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни. Позже власти развернули еще девять пунктов в Липецке – они смогут принять до 4800 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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