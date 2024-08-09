В Липецке и Липецком округе отменили красный уровень угрозы
В Липецке и Липецком округе отменен красный уровень угрозы после ночной атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
«Сохраняется желтый уровень угрозы для всей территории Липецкой области», – уточнил он. Артамонов добавил, что на месте происшествия продолжают работать экстренные службы.
Глава региона также сообщил, что в ближайшее время в Липецке и Липецком округе восстановят работу общественного транспорта. Перекрытия с дорог постепенно снимаются. Артамонов выехал в Копцевы хутора к эвакуированным жителям.
При красном уровне опасности необходимо оставаться дома и не подходить к окнам или укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе.
Ночью ВСУ атаковали Липецкую область. Артамонов объявил о решении ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Липецкого муниципального округа, чтобы ликвидировать последствия атаки. Проводится эвакуация четырех населенных пунктов: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка. В ее зону попадают 416 домовладений. По предварительной информации, пострадали шесть человек.
Пункты временного размещения развернуты в школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни. Позже власти развернули еще девять пунктов в Липецке – они смогут принять до 4800 человек.