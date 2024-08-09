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Стихийные бедствия в Китае удвоили экономические потери в июле

Ведомости

Сильные ливни и наводнения в Китае удвоили экономические потери от стихийных бедствий в июле по сравнению с прошлым годом, сообщает Reuters со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям КНР.

В прошлом месяце Китай в результате стихийных бедствий потерял $10,1 млрд. 88% этих потерь были вызваны сильными дождями, наводнениями и их последствиями. В публикации отмечается, что это самая большая сумма убытков с 2021 г. за июль.

Стихийные бедствия в Китае затронули почти 26,4 млн человек в течение июля. 328 человек погибли или пропали без вести. В прошлом месяце 1,1 млн человек переселили в другие дома. 12 000 домов разрушены, 157 000 повреждены. Помимо этого, пострадало около 2,42 млн га посевных площадей.

В конце июня – начале июля сама длинная река Китая Янцзы пережила «наводнение №1» в этом году. Ливневые дожди обрушились на 35 уездов и районов в шести городах префектурного уровня в провинции Аньхой. В результате уровень воды в реке на участке Аньхой превысил предупредительные отметки.

В конце июля на юго-восточное побережье Китая обрушился тайфун «Гаеми». Он также затронул остров Тайвань, где вызвал оползни и наводнения. Офисы и школы на Тайване были закрыты, людям настоятельно рекомендовали оставаться дома и не приближаться к береговой линии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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