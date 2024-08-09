Стихийные бедствия в Китае удвоили экономические потери в июле
Сильные ливни и наводнения в Китае удвоили экономические потери от стихийных бедствий в июле по сравнению с прошлым годом, сообщает Reuters со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям КНР.
В прошлом месяце Китай в результате стихийных бедствий потерял $10,1 млрд. 88% этих потерь были вызваны сильными дождями, наводнениями и их последствиями. В публикации отмечается, что это самая большая сумма убытков с 2021 г. за июль.
Стихийные бедствия в Китае затронули почти 26,4 млн человек в течение июля. 328 человек погибли или пропали без вести. В прошлом месяце 1,1 млн человек переселили в другие дома. 12 000 домов разрушены, 157 000 повреждены. Помимо этого, пострадало около 2,42 млн га посевных площадей.
В конце июня – начале июля сама длинная река Китая Янцзы пережила «наводнение №1» в этом году. Ливневые дожди обрушились на 35 уездов и районов в шести городах префектурного уровня в провинции Аньхой. В результате уровень воды в реке на участке Аньхой превысил предупредительные отметки.
В конце июля на юго-восточное побережье Китая обрушился тайфун «Гаеми». Он также затронул остров Тайвань, где вызвал оползни и наводнения. Офисы и школы на Тайване были закрыты, людям настоятельно рекомендовали оставаться дома и не приближаться к береговой линии.