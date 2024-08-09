Стихийные бедствия в Китае удвоили экономические потери в июле

Стихийные бедствия в Китае затронули почти 26,4 млн человек в течение июля. 328 человек погибли или пропали без вести. В прошлом месяце 1,1 млн человек переселили в другие дома. 12 000 домов разрушены, 157 000 повреждены. Помимо этого, пострадало около 2,42 млн га посевных площадей.