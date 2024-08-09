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Скабеева опубликовала видео с военкором Поддубным сразу после ранения

Ведомости

Опубликована видеозапись, на которой военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный выходит к дороге после ранения, чтобы попросить водителя попутной машины подвезти его в больницу. Ролик опубликовала ведущая ВГТРК Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

Она написала, что это первые кадры с Поддубным после атаки FPV-дрона. На них видно, как военкор с окровавленным лицом и руками выходит на дорогу и подходит к остановившейся машине.

«Человек-скала! Сам идет. И даже ловит машину. "Шеф, – говорит, – до больницы подбросишь?" Просто невероятно!» – написала Скабеева.

Видеозапись прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Чтобы знали все: враги, недруги, "не друг, не враг, а так" – встанем все и пойдем! Как Женя Поддубный позавчера, как мужики на передовой каждый день, как весь Курск сегодня, как страна наша исторически», – написала она в своем Telegram-канале.

7 августа Поддубный был ранен в результате атаки беспилотника в Курской области. Военкора госпитализировали в местную областную больницу. По данным источника «Ведомостей», Поддубный получил ожоги. Врач курской больницы сообщил «России 24» (входит в ВГТРК), что у него также диагностирована черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. 8 августа Поддубного доставили вертолетом в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. 

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 30, ст.105, ст.144 УК РФ). МИД России утверждает, что это был целенаправленный удар украинских военных. Захарова заявляла, что профильные международные организации должны незамедлительно отреагировать и решительно осудить украинскую атаку на Поддубного.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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