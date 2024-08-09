Скабеева опубликовала видео с военкором Поддубным сразу после ранения

«Чтобы знали все: враги, недруги, "не друг, не враг, а так" – встанем все и пойдем! Как Женя Поддубный позавчера, как мужики на передовой каждый день, как весь Курск сегодня, как страна наша исторически», – написала она в своем Telegram-канале.