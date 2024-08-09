Скабеева опубликовала видео с военкором Поддубным сразу после ранения
Опубликована видеозапись, на которой военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный выходит к дороге после ранения, чтобы попросить водителя попутной машины подвезти его в больницу. Ролик опубликовала ведущая ВГТРК Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.
Она написала, что это первые кадры с Поддубным после атаки FPV-дрона. На них видно, как военкор с окровавленным лицом и руками выходит на дорогу и подходит к остановившейся машине.
«Человек-скала! Сам идет. И даже ловит машину. "Шеф, – говорит, – до больницы подбросишь?" Просто невероятно!» – написала Скабеева.
Видеозапись прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Чтобы знали все: враги, недруги, "не друг, не враг, а так" – встанем все и пойдем! Как Женя Поддубный позавчера, как мужики на передовой каждый день, как весь Курск сегодня, как страна наша исторически», – написала она в своем Telegram-канале.
7 августа Поддубный был ранен в результате атаки беспилотника в Курской области. Военкора госпитализировали в местную областную больницу. По данным источника «Ведомостей», Поддубный получил ожоги. Врач курской больницы сообщил «России 24» (входит в ВГТРК), что у него также диагностирована черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. 8 августа Поддубного доставили вертолетом в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 30, ст.105, ст.144 УК РФ). МИД России утверждает, что это был целенаправленный удар украинских военных. Захарова заявляла, что профильные международные организации должны незамедлительно отреагировать и решительно осудить украинскую атаку на Поддубного.